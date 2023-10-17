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福爾摩沙小分隊 雙十舞展秀台灣文化

洛杉磯訊
福爾摩沙小分隊（Formosan Dance Crew）於14日在阿罕布拉島嶼茶鄉（Formosa Aroma）舉辦首屆慶雙十國慶舞展。（主辦方提供）
福爾摩沙小分隊（Formosan Dance Crew）於14日在阿罕布拉島嶼茶鄉（Formosa Aroma）舉辦首屆慶雙十國慶舞展。（主辦方提供）

台灣文化的熱情在海外綻放，福爾摩沙小分隊（Formosan Dance Crew）日前在阿罕布拉市島嶼茶鄉（Formosa Aroma）舉辦首屆慶雙十國慶舞展，表演來自台灣的流行音樂舞蹈。

當天共有20名來自福爾摩沙小分隊各年齡層舞者共襄盛舉，一起宣傳和支持來自台灣的音樂文化，活動現場充滿歡笑聲和熱情，觀眾共同見證這場台灣文化盛宴。

福爾摩沙小分隊團長高欣怡表示，活動意義非凡也很令人感動，許多團員從一開始害怕跳舞，到現在能夠勇敢的表演及展現自我。今年舞團加入許多非台裔舞者，也有爸媽與小孩一起加入，讓跳舞變成一個歡樂家庭活動。現場有許多不同族裔觀眾，雖然聽不懂中文歌詞，但喜歡來自台灣的流行音樂。這次雙十國慶舞展不僅是祝賀，也是對台灣文化的熱情呈現。

現場提供100杯免費飲品給觀眾，讓大家可在欣賞表演同時，品味正宗台灣風味飲品。與會貴賓包含洛杉磯文教中心副主任鄭心茹與劉岱欣、洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、洛杉磯台美商會名譽會長劉雅薇及許多僑界先進。

「福爾摩沙小分隊」成立於2022年，由一群充滿熱情舞者組成，這支舞蹈團隊的成員來自不同背景，但他們共同目標是通過舞蹈，將台灣音樂、歌曲和舞蹈融入表演中，向觀眾展示台灣文化豐富多樣性。

當天共有20名來自福爾摩沙小分隊各年齡層舞者到場共襄盛舉，一起宣傳和支持來自台灣...
當天共有20名來自福爾摩沙小分隊各年齡層舞者到場共襄盛舉，一起宣傳和支持來自台灣的音樂文化。（主辦方提供）
福爾摩沙小分隊（Formosan Dance Crew）於14日在阿罕布拉島嶼茶...
福爾摩沙小分隊（Formosan Dance Crew）於14日在阿罕布拉島嶼茶鄉（Formosa Aroma）舉辦首屆慶雙十國慶舞展。（主辦方提供）

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