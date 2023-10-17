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WelbeHealth長照中心 羅斯密開幕 提供全面服務

記者張庭瑜／羅斯密市報導
斯弗蘭表示ㄝ參與PACE計畫的長者能夠提高生活質量，無需入住療養院。（記者張庭瑜／攝影）
斯弗蘭表示ㄝ參與PACE計畫的長者能夠提高生活質量，無需入住療養院。（記者張庭瑜／攝影）

WelbeHealth PACE（全面長照計畫）長者照護中心羅斯密（Rosemead）分會日前盛大開幕，當天亦同步舉辦健康博覽會，為長者提供免費的血糖和血壓測試等服務。多位選舉官員也參與剪綵典禮。

WelbeHealth PACE計畫是聯邦政府和州政府聯合創建，為社區長者提供全面的醫療服務。開幕典禮當天，健康博覽會讓長者親身體驗服務，深入解其個人需求。羅斯密分會將提供健康保險、物理治療、職業治療、社會工作和餐飲服務，同時還提供交通服務，以便長者前來中心體驗服務。新分會的設立是為應對不斷增加的需求，特別是鑒於療養院減少的趨勢。

當天的開幕儀式吸引眾多長者參觀，尤其是中心提供一站式的服務，包括牙科、康復、理髮和營養諮詢等，更讓老人家們十分興奮。隨後在民選官員和民眾的見證下，WelbeHealth執行長兼創辦人斯弗蘭（Si France）和其他重要嘉賓一同剪下開業彩帶，正式宣告中心開業。現場還有舞龍和舞獅表演，為整個活動增添歡樂氛圍。

斯弗蘭致詞表示，參與PACE計畫的長者能夠提高生活質量，無需入住療養院，因為他們可以在自己的家中獲得醫療服務。PACE計畫還有助於減少不必要的急診室訪問，因為他們可以全天候獲得醫療服務。此外，斯弗蘭也指出，根據數據，PACE計畫能有效延長年長者的平均壽命。

斯弗蘭回顧四年前在巴沙迪那市（Pasadena）推出第一個PACE計畫，就強調為社區提供服務、以及互相關心和分享的重要性。他更分享一位華人單親媽媽的故事，該媽媽生活條件困難，但最終通過WellbeHealth的PACE計畫獲得醫療幫助，使她能夠在家中繼續生活，而不是入住療養院。最後，他也鼓勵每位員工銘記為何而工作，為何參與服務，即為長者提供關懷和支持，以及他們對這一偉大使命所做的貢獻。

中心主任紀大鵬也介紹到，中心提供的所有飲食都是客製化的，並設有沙龍、診所和治療區。此外，還有廚房、安靜的休息室，以及豐富多彩的日常活動，如賓果遊戲和手工藝活動，為長者提供醫療保健和生活品質的全面支持。

當日剪綵儀式於羅斯密市8399 Garvey Ave舉行，多名民選官員到場祝賀，包括加州眾議員方樹強（Mike Fong）、羅斯密市副市長克拉克（Margaret Clark），市議員阿門塔（Sandra Armenta）、WelbeHealth執行長兼創辦人Si France、WelbeHealth總裁帕特森（Matt Patterson）、阿茲海默症協會區域執行董事巴倫（Meg Barron）、LeadingAge CA總裁馬丁（Jeannee Parker Martin）等重要嘉賓。加州眾議員方樹強、克拉克也分別向WelbeHealth 頒發表揚狀。

參加PACE計畫經驗的一位長者分享，自己因為視力不佳，情緒受影響，透過PACE的...
參加PACE計畫經驗的一位長者分享，自己因為視力不佳，情緒受影響，透過PACE的服務後，心情逐漸好轉，交到了許多新朋友。（記者張庭瑜／攝影）
開幕剪綵儀式讓當天的活動氣氛達到高潮。（記者張庭瑜／攝影）
開幕剪綵儀式讓當天的活動氣氛達到高潮。（記者張庭瑜／攝影）
現場聆聽演講的民眾及嘉賓眾多，使現場座無虛席。（記者張庭瑜／攝影）
現場聆聽演講的民眾及嘉賓眾多，使現場座無虛席。（記者張庭瑜／攝影）
羅斯密市市議員及副市長頒發表揚狀，並一同參與慶祝開幕活動。（記者張庭瑜／攝影）
羅斯密市市議員及副市長頒發表揚狀，並一同參與慶祝開幕活動。（記者張庭瑜／攝影）
現場工作人員細心講解了復健室的功能和措施。（記者張庭瑜／攝影）
現場工作人員細心講解了復健室的功能和措施。（記者張庭瑜／攝影）
在舞龍舞獅的環節中，由斯弗蘭負責採青，這個新奇的體驗讓他感到十分開心。（記者張庭...
在舞龍舞獅的環節中，由斯弗蘭負責採青，這個新奇的體驗讓他感到十分開心。（記者張庭瑜／攝影）
現場有許多長者參加活動時的繪畫作品也一併展示。（記者張庭瑜／攝影）
現場有許多長者參加活動時的繪畫作品也一併展示。（記者張庭瑜／攝影）
當天的活動吸引了眾多老人家參觀，甚至有許多長者主動排隊等候健康檢查。（記者張庭瑜...
當天的活動吸引了眾多老人家參觀，甚至有許多長者主動排隊等候健康檢查。（記者張庭瑜／攝影）
長者們在參觀全新的牙科診療間時十分開心。（記者張庭瑜／攝影）
長者們在參觀全新的牙科診療間時十分開心。（記者張庭瑜／攝影）
方樹強代表州政府頒發表揚狀，並一同參與慶祝開幕活動。（記者張庭瑜／攝影）
方樹強代表州政府頒發表揚狀，並一同參與慶祝開幕活動。（記者張庭瑜／攝影）

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