大專聯合校友會 人瑞分享長壽祕訣

活動方向贊助單位幸福之星頒發感謝狀以表達感激之情。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會14日在南艾爾蒙地市（South El Monte）華美達酒店（Ramada Hotel Ballroom）舉辦第17屆重陽敬老。 活動邀請兩位百歲長者，他們的健康和神采奕奕，讓與會者敬佩。

會長辛志超表示，大專聯合校友會重陽敬老活動有近20年歷史，今年是疫情 爆發後的首次舉辦。受疫情影響活動停辦期間，大專校友會仍前往安養院和老人中心 慰問，並提供日常生活用品。 他希望透過這項活動傳承中華民族的傳統美德，弘揚重陽敬老，同時喚起整個社區對年長者的關注。

活動中，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長鄭如惠代表處長紀欽耀向兩位百歲長者：102歲的徐廷鈺和101歲的許靜純頒發紅包。

徐廷鈺分享長壽秘訣。 她表示，生活規律很重要，他不抽煙、不喝酒，喜歡唱歌和散步，沒有不良嗜好。 徐廷鈺特別注重飲食，平時少量多餐，因此她的身體健康，很少需要服藥或依賴保健食品。 她也很少感到身體不適或生病。

活動發起人兼2003年會長徐菡美表示，她以中華文化中的孝道為靈感，創立重陽敬老系列活動，初衷是傳承和弘揚「老吾老，以及人之老」的理念。活動首次舉辦時，大家都非常熱情地參與，紛紛帶父母前來。 義工們也是全情投入。