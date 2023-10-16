我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

大專聯合校友會 人瑞分享長壽祕訣

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
活動方向贊助單位幸福之星頒發感謝狀以表達感激之情。（記者張庭瑜/攝影）
活動方向贊助單位幸福之星頒發感謝狀以表達感激之情。（記者張庭瑜/攝影）

加州中國大專院校聯合校友會14日在南艾爾蒙地市（South El Monte）華美達酒店（Ramada Hotel Ballroom）舉辦第17屆重陽敬老。 活動邀請兩位百歲長者，他們的健康和神采奕奕，讓與會者敬佩。

會長辛志超表示，大專聯合校友會重陽敬老活動有近20年歷史，今年是疫情爆發後的首次舉辦。受疫情影響活動停辦期間，大專校友會仍前往安養院和老人中心慰問，並提供日常生活用品。 他希望透過這項活動傳承中華民族的傳統美德，弘揚重陽敬老，同時喚起整個社區對年長者的關注。

活動中，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長鄭如惠代表處長紀欽耀向兩位百歲長者：102歲的徐廷鈺和101歲的許靜純頒發紅包。

徐廷鈺分享長壽秘訣。 她表示，生活規律很重要，他不抽煙、不喝酒，喜歡唱歌和散步，沒有不良嗜好。 徐廷鈺特別注重飲食，平時少量多餐，因此她的身體健康，很少需要服藥或依賴保健食品。 她也很少感到身體不適或生病。

活動發起人兼2003年會長徐菡美表示，她以中華文化中的孝道為靈感，創立重陽敬老系列活動，初衷是傳承和弘揚「老吾老，以及人之老」的理念。活動首次舉辦時，大家都非常熱情地參與，紛紛帶父母前來。 義工們也是全情投入。 

2023年的活動中，大專校友會成員們貼心地為每位80歲以上的長者送上美味餐點。 在用餐時間還有校友們口琴演奏和金曲老歌演唱，前會長羅再陵的「帶動跳」推動現場的氣氛。 活動尾聲，大專校友會為每位長者送上小禮物。

百歲人瑞徐廷鈺分享他的長壽秘訣，她表示，生活非常規律，專注於飲食，少量多餐才能保...
百歲人瑞徐廷鈺分享他的長壽秘訣，她表示，生活非常規律，專注於飲食，少量多餐才能保持身體健康。（記者張庭瑜/攝影）
百歲人瑞許靜純（前）與女兒們合影。（記者張庭瑜/攝影）
百歲人瑞許靜純（前）與女兒們合影。（記者張庭瑜/攝影）
南加州中國大專院校聯合校友會成員齊聚一堂，共同合影留念，紀念再度舉辦的重陽敬老活...
南加州中國大專院校聯合校友會成員齊聚一堂，共同合影留念，紀念再度舉辦的重陽敬老活動。（記者張庭瑜/攝影）
百歲人瑞徐廷鈺（右三）與家人一同合影，更主動向大家揮手致意，傳遞他們的喜悅和感恩...
百歲人瑞徐廷鈺（右三）與家人一同合影，更主動向大家揮手致意，傳遞他們的喜悅和感恩之情。（記者張庭瑜/攝影）

疫情 加州 老人中心

上一則

大洛杉磯台灣會館 25周年募款

下一則

台灣留學生協會成立 促台美學術文化交流

延伸閱讀

南加中國大專校友會重陽敬老 百歲人瑞分享長壽秘訣

南加中國大專校友會重陽敬老 百歲人瑞分享長壽秘訣
防挺以哈示威騷亂 華社活動取消

防挺以哈示威騷亂 華社活動取消
校際橋牌賽慶雙十 東海大學校友會奪冠

校際橋牌賽慶雙十 東海大學校友會奪冠
國慶盃橋牌賽開打 南加百名好手競技

國慶盃橋牌賽開打 南加百名好手競技
台師大美東校友會慶50周年 辦疫後首場音樂會

台師大美東校友會慶50周年 辦疫後首場音樂會
北美高校聯合主辦的「汾酒杯」中秋月羽球錦標賽圓滿落幕

北美高校聯合主辦的「汾酒杯」中秋月羽球錦標賽圓滿落幕

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了