以哈衝突 警惕美國種族仇恨

紐約巴勒斯坦社區活動組織者，巴勒斯坦裔Fatin Jarara。（視頻截圖）

隨著以哈衝突升級，全球各地針對族裔的犯罪也在增加，包括北京一名以色列 使館職員在街頭遇刺，在美國哥倫比亞大學一名以色列學生被打等。有專家表示，根據FBI的數據統計，每當有恐怖襲擊和以哈衝突發生後，在美國的針對以色列裔、穆斯林的相關仇恨犯罪 就會增加。

少數族裔媒體（EMS）13日舉辦線上討論會，要求大學教授、專家學者分析當前戰爭如何影響美國族裔間的衝突。其中聖伯納汀諾州大（California State University， San Bernardino）犯罪法律、國土安全、恐怖主義領域專家拉文（Brian Levin）教授講解了美國仇恨犯罪的數據變化。

拉文表示，在美國，主要的相關矛盾落在針對穆斯林的仇恨上。根據FBI的統計，在2001年911襲擊後，反穆斯林仇恨犯罪達到了歷史頂點，是自1992年開始紀錄以來最高的數值。911事件後，該數字再沒有回落至此前的水平。911事件後，針對穆斯林的仇恨犯罪波浪式降低，但最近十年中，一旦出現恐怖襲擊，海外軍事衝突以及政治領導激進言論，都會使針對穆斯林的仇恨犯罪上升。

拉文表示，在美國，最重要的是每一位阿拉伯裔、猶太裔、穆斯林人都可以安全的生活，保證每個人的平等。

以哈衝突的升級，顯然也讓在美的巴勒斯坦 裔和以色列裔有逃不過爭論。當天的討論會上，拉文教授和紐約巴勒斯坦社區活動組織者，巴勒斯坦裔Fatin Jarara就爆發了激烈的爭吵。Jarara表示，美國及全球媒體都在報導哈瑪斯（Hamas）抓捕以色列人質，卻忽略了以色列一直以來拘捕的5200人。她詬病傾向於以色列的美國政府掩蓋巴勒斯坦人民一直以來承受的痛苦，說即使拜登總統在未看到嬰兒斬首的照片，謊稱看到過。

拉文教授則表示，不管是領土爭端還是復仇的戰爭，都不應傷害婦孺和兒童。