我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

以哈衝突 警惕美國種族仇恨

記者王若然／洛杉磯報導
紐約巴勒斯坦社區活動組織者，巴勒斯坦裔Fatin Jarara。（視頻截圖）
紐約巴勒斯坦社區活動組織者，巴勒斯坦裔Fatin Jarara。（視頻截圖）

隨著以哈衝突升級，全球各地針對族裔的犯罪也在增加，包括北京一名以色列使館職員在街頭遇刺，在美國哥倫比亞大學一名以色列學生被打等。有專家表示，根據FBI的數據統計，每當有恐怖襲擊和以哈衝突發生後，在美國的針對以色列裔、穆斯林的相關仇恨犯罪就會增加。

少數族裔媒體（EMS）13日舉辦線上討論會，要求大學教授、專家學者分析當前戰爭如何影響美國族裔間的衝突。其中聖伯納汀諾州大（California State University， San Bernardino）犯罪法律、國土安全、恐怖主義領域專家拉文（Brian Levin）教授講解了美國仇恨犯罪的數據變化。

拉文表示，在美國，主要的相關矛盾落在針對穆斯林的仇恨上。根據FBI的統計，在2001年911襲擊後，反穆斯林仇恨犯罪達到了歷史頂點，是自1992年開始紀錄以來最高的數值。911事件後，該數字再沒有回落至此前的水平。911事件後，針對穆斯林的仇恨犯罪波浪式降低，但最近十年中，一旦出現恐怖襲擊，海外軍事衝突以及政治領導激進言論，都會使針對穆斯林的仇恨犯罪上升。

拉文表示，在美國，最重要的是每一位阿拉伯裔、猶太裔、穆斯林人都可以安全的生活，保證每個人的平等。

以哈衝突的升級，顯然也讓在美的巴勒斯坦裔和以色列裔有逃不過爭論。當天的討論會上，拉文教授和紐約巴勒斯坦社區活動組織者，巴勒斯坦裔Fatin Jarara就爆發了激烈的爭吵。Jarara表示，美國及全球媒體都在報導哈瑪斯（Hamas）抓捕以色列人質，卻忽略了以色列一直以來拘捕的5200人。她詬病傾向於以色列的美國政府掩蓋巴勒斯坦人民一直以來承受的痛苦，說即使拜登總統在未看到嬰兒斬首的照片，謊稱看到過。

拉文教授則表示，不管是領土爭端還是復仇的戰爭，都不應傷害婦孺和兒童。

參與當天會議的還有巴勒斯坦裔曾獲新聞大獎的美國記者Jamal Dajani、「猶太和平之音」洛杉磯地區組織者Estee Chandler等人。其中，Jamal Dajani認為，以哈衝突有擴大至周邊國家的趨勢，雙方沒有看到任何實質的談判進展。他認為美國的不作為也為戰爭開了綠燈。他目前只能通過網路、社交媒體與以巴地區的親朋好友通訊，但網路也因戰事斷斷續續。

「猶太和平之音」洛杉磯地區組織者Estee Chandler。（視頻截圖）
「猶太和平之音」洛杉磯地區組織者Estee Chandler。（視頻截圖）
聖伯納汀諾州大犯罪法律、國土安全、恐怖主義領域專家拉文（Brian Levin）...
聖伯納汀諾州大犯罪法律、國土安全、恐怖主義領域專家拉文（Brian Levin）教授。（視頻截圖）
巴勒斯坦裔曾獲新聞大獎的美國記者Jamal Dajani。（視頻截圖）
巴勒斯坦裔曾獲新聞大獎的美國記者Jamal Dajani。（視頻截圖）

以色列 巴勒斯坦 仇恨犯罪

上一則

如何選購萬聖節南瓜？有些適合雕刻 有些適合做派 煮菜燉湯

下一則

新冠口服藥Paxlovid 12╱15後須自費

延伸閱讀

拜登：以色列須對付哈瑪斯 但不是巴勒斯坦人

拜登：以色列須對付哈瑪斯 但不是巴勒斯坦人
美國、埃及談妥 將重啟加薩拉法關口送物資、助撤僑

美國、埃及談妥 將重啟加薩拉法關口送物資、助撤僑
王毅再批以色列：行使自衛權不能以無辜平民傷亡為代價

王毅再批以色列：行使自衛權不能以無辜平民傷亡為代價
美代表團訪以色列遇哈瑪斯砲擊 舒默發文急躲避難所

美代表團訪以色列遇哈瑪斯砲擊 舒默發文急躲避難所
最快本周訪以色列 拜登：以若占領加薩將是「重大錯誤」

最快本周訪以色列 拜登：以若占領加薩將是「重大錯誤」
路透：拜登可能訪問以色列 兩國官員進行商議

路透：拜登可能訪問以色列 兩國官員進行商議

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了