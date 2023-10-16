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洛杉磯縣人際關係委員會執行長：亞裔未入主流 仇恨情緒替罪羊

記者趙健／洛杉磯市報導
戶間強調，仇恨犯罪數量的減少並不意味著仇亞情緒正在消失。（取自洛杉磯縣人際關係委員會）
戶間強調，仇恨犯罪數量的減少並不意味著仇亞情緒正在消失。（取自洛杉磯縣人際關係委員會）

在新冠疫情（COVID-19）期間，針對亞裔群體的污名化和歧視行為不斷出現，仇恨襲擊事件頻發，令人震驚。 一向被貼著崇尚理性民主和自由標籤的西方社會，為何在疫情發生後突然變得如此偏執？

洛杉磯縣人際關係委員會執行長戶間（Robin Toma）從歷史和心理的角度分析了美國社會出現這一現象的原因。 他指出，看似疫情爆發激化了美國人對亞裔的仇恨，實際上這道裂痕早已存在。

美國主流文化長期缺乏亞裔面孔是其中一個重要因素。 好萊塢最賣座的大片中主角鮮少出現亞裔面孔，就算出現，也通常是「外國人」的角色。 這導致亞裔在美國社會的代表性不足，亞裔面孔一直以來也沒有真正納入美國社會。

另一方面，在20世紀的大部分時間裡，亞洲國家曾經長期處於與美國敵對的位置。 二戰中的日本、50年代的朝鮮戰爭、60年代的越南戰爭、80年代日本對美國汽車產業的衝擊、近年來的中美貿易競爭，一次又一次的對立關係中，亞洲面孔長期充當著美國人腦海中的敵對形象。而對於那些與亞裔沒有私人關係的美國人來說，想要分清亞洲與亞裔之間的差異更是沒有那麼容易。

再從心理角度來說，當經濟下滑或社會資源緊缺時，那些正在經歷痛苦或處於不利地位的人，往往需要一個情緒出口，他們需要找到一個責備的對象，這也符合人類思維的慣性。 新冠疫情對人們生活的改變也同樣帶來了許多不安全感和負面情緒，這些情緒也需要宣洩的管道。 而當人們感到健康、平等、衣食無憂時，往往可能無知、帶有偏見，但不太會出現仇恨或暴力傾向。

此外，長期以來，美國人的「大國思維」導致美國對外在世界的關注意願較低。這不僅限制了美國人對他國文化的了解，也影響了美國人對多元文化的接受度，導致種族問題長期存在。而且在美國社會中，由於多元背景的亞裔被視為一個同質性的群體，當亞洲任何一個國家發生某些誘發仇恨的事件時，美國所有的亞裔都會受到波及。

戶間強調，雖然加州新發布的數據顯示，2022年仇恨犯罪有所下降，但這並不意味著仇亞情緒正在消失。事實上，仇亞情緒早在疫情前就因經濟、政治等因素上升；而且，當未來某一事件對美國社會產生威脅時，都有可能再次點燃美國社會對亞裔的仇恨情緒。

亞裔 疫情 日本

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