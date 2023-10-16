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遏阻仇恨事件 洛杉磯縣人際關係委員會提供211舉報熱線

記者趙健／洛杉磯市報導
LACCHR透過「LA vs Hate」項目在羅斯密市Garvey公園設立的反仇亞壁畫。（取自LACCHR）
LACCHR透過「LA vs Hate」項目在羅斯密市Garvey公園設立的反仇亞壁畫。（取自LACCHR）

作為美國最早成立的推動社會公義的政府機構之一，洛杉磯縣人際關係委員會 (Los Angeles County Commission on Human Relations，簡稱LACCHR)，長期以來在消除偏見、解決文化衝突方面發揮了重要作用。

洛杉磯縣人際關係委員會為宣導反仇恨，特別製作呼籲民眾舉報仇恨行為製作的宣傳貼畫。...
洛杉磯縣人際關係委員會為宣導反仇恨，特別製作呼籲民眾舉報仇恨行為製作的宣傳貼畫。（取自LACCHR）

LACCHR一方面通過與執法部門、學校、社區、學者、政策制定者等多方聯手，提高社會多元性和包容性意識；另一方面，透過與非營利組織攜手，為亞裔民眾創造更多雙向溝通的渠道。

洛杉磯縣人際關係委員會為宣導反仇恨，特別製作呼籲民眾舉報仇恨行為製作的宣傳貼畫。...
洛杉磯縣人際關係委員會為宣導反仇恨，特別製作呼籲民眾舉報仇恨行為製作的宣傳貼畫。（取自LACCHR）

同時，LACCHR推出的「LA vs Hate」項目，為遭遇仇恨行為的民眾提供了直接協助。 民眾可通過撥打211反仇恨舉報熱線，獲得7天24小時不中斷的多語言支援服務，也可登錄https://www.lavshate.org/在線舉報仇恨行為。 除受害者本人外，目擊者、受害者辯護人、父母或監護人都可以進行舉報。

洛杉磯縣人際關係委員會檔案表格。（記者趙健/製表）
洛杉磯縣人際關係委員會檔案表格。（記者趙健/製表）

在接到舉報後，「LA vs Hate」將提供介入資源，包括法律、心理方面的支援。 舉報可以完全匿名進行，無需擔心自己的安全或移民身分等受到影響。 但值得注意的是，211不隸屬於執法部門，面臨直接危險或遭遇犯罪行為時，仍需盡快通過911報警。

LACCHR執行主任戶間（Robin Toma）強調，舉報對遏制仇恨事件及犯罪的發生至關重要。如果在遭遇仇恨行為後保持沉默，不僅無法得到相應的幫助，也會變向掩蓋社會仇恨的實情，是對仇恨行為的縱容。 當人們勇於站出來反對仇恨行為時，也會向攻擊者釋放防禦訊號，從而遏止仇恨行為。

「LA vs Hate」官方網站上還提供了多種免費資源，包括如何應對仇恨犯罪、目擊者培訓教程、青少年教育材料等。「LA vs Hate」宣傳手冊建議，民眾在遭遇仇恨行為時，應盡可能記住攻擊者的膚色、毛髮特質、眼睛、身高、衣著、聲音、紋身等特質，同時保持冷靜，告訴周圍人自己的遭遇。

作為目擊者，則應在保證自身安全的情況下，立即報警並告訴襲擊者警方已經響應，同時尋求周圍人的幫助， 用手機記錄當下事件，並告知襲擊者錄像正在拍攝中。

此外，加州政府還設有的受害者補償項目，為遭遇仇恨行為的民眾報銷可能面臨的醫療、精神健康、收入損失、更換住址、房產保安設施、清理犯罪現場、再就業培訓、喪葬等費用。 更多詳情可致電209-468-2500，或通過victims.ca.gov/victims網站提交索賠申請。

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