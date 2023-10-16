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台灣留學生協會成立 促台美學術文化交流

記者邵敏／亞凱迪亞報導
台灣留學生協會成立、遼寧留學生協會換屆，10月15日舉行儀式。（記者邵敏／攝影）
台灣留學生協會成立、遼寧留學生協會換屆，10月15日舉行儀式。（記者邵敏／攝影）

美國台灣留學生協會成立、遼寧留學生協會換屆儀式，10月15日在洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）舉行，致力為更多的留學生打造全方位服務平台，呼籲留學生積極參與、共同合作 。

台灣留學生協會主席李寶安表示，協會成立是沉甸甸的責任，目標是為在美台灣學生打造全方位、多維度的資源服務平台，同時致力於促進台美學術、文化交流，全面提升台灣學生在全球舞台的能見度和影響力。他呼籲所有在美台灣學生積極參與，共同合作。

台灣留學生協會主席李寶安呼籲在美台灣學生積極參與，共同合作。（記者邵敏／攝影）
台灣留學生協會主席李寶安呼籲在美台灣學生積極參與，共同合作。（記者邵敏／攝影）

遼寧留學生協會主席宋格瑄表示，協會不僅提供日常生活上的支持和建議，也經常舉辦各類文化、娛樂和學術活動，旨在豐富留學生海外學習和生活經驗，包括慶祝中國傳統節日、專題講座、 學術研討會，以及各種戶外活動和職業發展工作坊。協會也與美國當地多個商業組織和公共機構建立合作關係，為學生提供實習和就業機會。

遼寧留學生協會主席宋格瑄表示，協會經常舉辦文化娛樂、學術活動。（記者邵敏／攝影）
遼寧留學生協會主席宋格瑄表示，協會經常舉辦文化娛樂、學術活動。（記者邵敏／攝影）

美國留學生協會聯盟主席董智豪表示，留學生協會聯盟有豐富經驗和資源，從學術、文化到職業發展，涵蓋廣泛領域，非常期待能與新成立的協會進行更多合作，大家共同努力，促進在美留學生學術、職業和人生規劃全面發展。

聖蓋博市議員丁言愉、吳程遠，對兩個留學生協會的成立表示祝賀，期待學生們在各領域取得精彩成就，他們以自己曾經的留學經歷，勉勵離鄉背井到美國學習的學子，在求學過程中，不僅需要個人努力，更需要彼此支持、幫助。

留學生 亞凱迪亞 就業

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