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亞美公義中心40周年慶 表彰蔡班達、王文祥夫婦、趙美心

記者趙健／洛杉磯市報導
AJSOCAL在洛杉磯市中心Vibiana舉辦40周年慶頒獎晚會，現場眾星雲集。（記者趙健/攝影）
AJSOCAL在洛杉磯市中心Vibiana舉辦40周年慶頒獎晚會，現場眾星雲集。（記者趙健/攝影）

加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）10月12日在洛杉磯市中心歷史古跡Vibiana舉辦40周年慶頒獎晚會， 活動眾星雲集，近600名藝術家、民選官員及社區領袖到場慶賀。

晚會以「團結行動：40FORWARD」為主題，紀念AJSOCAL 40年來為爭取亞裔權益所做出的努力。 頒獎晚會上，影星吳彥祖為奪槍英雄蔡班達 (Brandon Tsay)頒發「Joseph Ileto勇氣獎」和「紅寶石英雄獎」。 

AJSOCAL是全國最大的專注服務亞裔美國人和太平洋島民的法律民權組織。（記者趙...
AJSOCAL是全國最大的專注服務亞裔美國人和太平洋島民的法律民權組織。（記者趙健/攝影）

蔡班達表示，今年一月以前，他從未想過能成為任何形式的英雄。他在面對兇手時，是出於保護家族舞社的本能，希望更多人在面對仇恨時會有同樣反應。

獲獎者奪槍英雄蔡班達（左）和王文祥（中）、王范文華（右）夫婦。（AJSOCAL提...
獲獎者奪槍英雄蔡班達（左）和王文祥（中）、王范文華（右）夫婦。（AJSOCAL提供）

AJSOCAL名譽會長郭志明(Stewart Kwoh)向慈善家王文祥夫婦(Walter & Shirley Wang)頒發「紅寶石英雄獎」，以表彰他們在全球慈善事業中對亞裔社區做出的重要貢獻，王文祥夫婦為反仇亞、教育、防止藥物濫用、醫療救援和研究提供4000萬元資金。

王文祥夫婦15年前就已與AJSOCAL展開合作，為仇恨事件的受害者提供支持，他們的子女也曾作為義工參與其中。 王文祥夫婦指出，華人文化中存在「大事化小，小事化無」傳統，長期的沉默模糊仇恨的真實情況。因此，他希望透過對民權組織的支持和資助，讓華人在遭遇仇恨事件時，能感受到強有力後盾，敢於站出來發聲。 「仇亞必須結束！」

聯邦眾議員趙美心也獲「紅寶石英雄獎」表彰，肯定她40多年來對亞裔社區的貢獻。

洛杉磯縣估值官Jeffrey Prang（右）為AJSOCAL執行長Connie...
洛杉磯縣估值官Jeffrey Prang（右）為AJSOCAL執行長Connie Chung Joe頒發感謝狀。（記者趙健/攝影）

加州眾議員方樹強 (Mike Fong) 、前加州眾議員伍國慶 (Mike Eng) 出席活動。 演藝界名人Hip Hop詩人Jason chu、「BE WATER」製片人Bao Nguyễn、喜劇演員黃西(Joe Wong)、「NO RETURNS」演員與製片人Joyce Liu-Countryman、「TAKEPART LIVE」演員與製片人Yoonj Kim、音樂家Calista Wu等也到場。

加州 亞裔 眾議員

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