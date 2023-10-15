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北加馬術團聖谷演出 上千學生捧場

記者楊青╱工業市報導
騎士們進場表演。（記者楊青/攝影）
騎士們進場表演。（記者楊青/攝影）

來自北加州的馬術和鬥牛表演團隊13日為聖蓋博谷東區羅蘭岡等四個學區和多所私立學校約1500多名小學生舉辦專場騎術表演，別開生面的歷史教學課受到現場少年們熱烈歡迎。

位於工業市山頂的洛杉磯縣騎術表演中心13日一早熱鬧非常，來自羅蘭岡、哈仙達岡和柯汶納等四個學區和私立中學的學生，成為北加州年度秋季騎術巡迴表演的第一批南加觀眾。

騎士大隊副領隊Dan Calvo介紹，每年10月的第二個星期開始，他們都從北加州南下，為南加州的孩子們表演美國西部傳統的馬術和鬥牛，用寓教於樂的方式輔助加州小學生對美國西部和加州開發歷史的認識，今年已是第38年。他說，今年所有60多位表演者均來自北加州的牧場，除了馬術競賽，牛仔們還表演鬥牛。表演之外，牛仔們還講解如何照顧牲畜，以及與動物安全相處等。

Calvo表示，除了參加表演的牛女和牛仔，以及上百匹牛馬和其他動物，大隊人馬要行駛12小時才能到達南加州，比正常時間多一倍。他說，牛仔和牛女全部都來自北加州，參加表演牛馬都是自己飼養和訓練，他們在北加州有專門的牧場，非常漂亮，歡迎南加州的民眾有時間都去看看。

13日的專場表演為學生們量身定製，表演的騎士中有不少是十多歲的中學生，年齡最小的只有11歲。小騎士們個個精神抖擻，一舉一動訓練有素。小牛仔小牛女們身穿牛仔服，頭戴牛仔帽，騎著高頭大馬出場，表演各種馬上高難動作和騎馬快速跨越障礙物。

騎隊中11歲的Aubrey Ottoway和12歲的Melody Reers都來自Moon bay，目前也都是白領騎士（騎術分紅、白、藍、銀、金五級）。Ottoway說，她參加馬術訓練已將近兩年，確實不太容易，但很有趣很喜歡，很多動作很危險，但騎術的第一課就是安全課，然後才開始學習騎術，每周訓練兩次，每次兩到三小時。表演詳情可參考www.industryhillsrodeo.org/Tickets.html

12歲的小騎手Melody Reers（左）和11歲的Aubrey Ottowa...
12歲的小騎手Melody Reers（左）和11歲的Aubrey Ottoway（右）表演套馬術。（記者楊青/攝影）
別開生面的歷史課教育，受到現場學生雷動掌聲歡迎。（記者楊青/攝影）
別開生面的歷史課教育，受到現場學生雷動掌聲歡迎。（記者楊青/攝影）
騎士們進場表演。（記者楊青/攝影）
騎士們進場表演。（記者楊青/攝影）
12歲的小騎手Melody Reers表演套馬術。（記者楊青╱攝影）
12歲的小騎手Melody Reers表演套馬術。（記者楊青╱攝影）
12歲的小騎手Melody Reers（左）和11歲的Aubrey Ottowa...
12歲的小騎手Melody Reers（左）和11歲的Aubrey Ottoway（右）表演套馬術。（記者楊青╱攝影）
來自北加的馬術和鬥牛表演團隊13日為羅蘭岡等四個學區和多所私立學校1500多名中...
來自北加的馬術和鬥牛表演團隊13日為羅蘭岡等四個學區和多所私立學校1500多名中學生舉辦專場騎術表演，同時為本周末開始的南加多場傳統騎術表演熱身。（記者楊青/攝影）
12歲的小騎手Melody Reers表演套馬術。（記者楊青/攝影）
12歲的小騎手Melody Reers表演套馬術。（記者楊青/攝影）
別開生面的歷史課教育，受到現場學生雷動掌聲歡迎。（記者楊青╱攝影）
別開生面的歷史課教育，受到現場學生雷動掌聲歡迎。（記者楊青╱攝影）
12歲的小騎手Melody Reers表演套馬術。（記者楊青/攝影）
12歲的小騎手Melody Reers表演套馬術。（記者楊青/攝影）
來自北加的馬術和鬥牛表演團隊13日為羅蘭岡等四個學區和多所私立學校1500多名中...
來自北加的馬術和鬥牛表演團隊13日為羅蘭岡等四個學區和多所私立學校1500多名中學生舉辦專場騎術表演，同時為本周末開始的南加多場傳統騎術表演熱身。（industryhillsrodeo.org）
11歲的小騎手Aubrey Ottoway為大家表演套馬術。（記者楊青╱攝影）
11歲的小騎手Aubrey Ottoway為大家表演套馬術。（記者楊青╱攝影）
騎士們進場表演。（記者楊青╱攝影）
騎士們進場表演。（記者楊青╱攝影）
來自北加的馬術和鬥牛表演團隊13日為羅蘭岡等四個學區和多所私立學校1500多名中...
來自北加的馬術和鬥牛表演團隊13日為羅蘭岡等四個學區和多所私立學校1500多名中學生舉辦專場騎術表演。圖爲11歲的小騎手Aubrey Ottoway為大家表演套馬術。（記者楊青╱攝影）
12歲的小騎手Melody Reers表演套馬術。（記者楊青/攝影）
12歲的小騎手Melody Reers表演套馬術。（記者楊青/攝影）

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