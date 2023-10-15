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醫學博士丁毓麟圓夢 成波音747機長

記者趙健／洛杉磯市報導
丁毓麟說：「醫學和飛行都是我的愛好，我每天都不覺得自己在工作，只是一直在做我喜歡的事情。」（受訪人提供）
丁毓麟說：「醫學和飛行都是我的愛好，我每天都不覺得自己在工作，只是一直在做我喜歡的事情。」（受訪人提供）

是駕駛飛機翱翔於天空之上，還是幫助病人救死扶傷？兩份事業任得其一，就已是很多人畢生追求的理想，而洛杉磯華人丁毓麟卻同時把這兩件事一起做成了。他不僅行醫救人近30年，還在最近成為了「波音747」的機長。

丁毓麟說他很幸運。在兒童時期看到的一句話，一直深深地印在了他的心裡——「如果能做你真正喜愛做的事情，那你一生的工作都將不再是工作。」

兒時夢想被認不切實際

出生在台北的丁毓麟並不算是別人眼中的優等生，「成績不理想」、「與老師起爭執」、「令父母失望」，這些都是丁毓麟口中自己少年時的樣子。就是這樣的少年丁毓麟，卻一直對飛機情有獨鐘，立志成為一名飛行員。丁毓麟說，小時候電影裡飛行員的英勇形象，一直都深深地烙在他的腦海裡。而駕駛「波音747」的機長，更是他的「白月光」。他說，「那時候很多電影裡都有波音747的畫面，我曾無數次幻想自己駕駛著它的樣子。」

這樣的想法，在父母眼中卻被貼上了「不切實際」的標籤。父母認為考上一所優等大學，才是丁毓麟的正道。為了給丁毓麟創造更好的教育環境，父母在丁毓麟14歲時帶著他轉換「戰場」，奔赴美國，在維吉尼亞州的一個小鎮安家，試圖創造一個更為理想的環境讓兒子專心學習。

丁毓麟在一次次給自己包紮治療的過程中，對醫學產生了興趣，最終成為一名醫學博士。（...
丁毓麟在一次次給自己包紮治療的過程中，對醫學產生了興趣，最終成為一名醫學博士。（受訪人提供）

修車受傷醞釀從醫夢想

比台灣更為開放的美式教育模式讓丁毓麟在學習上變得主動了一些，可是除了一心鑽研自己熱愛的領域，對於綜合性學科的學習他依然提不起太大興趣。而關於丁毓麟的「747機長夢」，也在父母的一次次拒絕中慢慢被塵封。迷茫的丁毓麟，最終只考入了當地一所普通的社區大學。

在上學期間，丁毓麟對汽車維修產生了興趣，時常在修車行工作的他，受傷也成為了「家常便飯」。就是在一次次給自己包紮治療的過程中，丁毓麟對醫學產生了興趣，並且愈發強烈。這一次，他抓住了自己的熱愛，通過刻苦讀書，最終考入費城骨科醫學院。在他26歲時，丁毓麟成為了一名醫學博士，並在此之後進入了一家頂尖醫療機構。

醫師兼差累積飛行時數

隨著生活和經濟的獨立，埋藏在丁毓麟心中的「747機長夢」又慢慢重新發芽。醫學的工作之餘，他開始利用一切時間學習駕駛飛機。在丁毓麟28歲時，他拿到了私人飛行執照。不過，這僅僅只是一個開始——丁毓麟的夢想從來都不是成為一個飛行愛好者，而是要成為真正的「747機長」。

成為一名專業的機長絕不是一朝一夕的功夫，沒有積累足夠的安全飛行記錄是絕對不行的，而累積飛行經驗又需要昂貴的開銷。身為住院醫師的丁毓麟當時的薪水微薄，唯一可選的方式是找一份跟飛行相關的工作。就這樣，丁毓麟成為了一名協助晨間新聞記者報告洛杉磯路況的飛行員，每天5至8時工作，從飛機上下來再趕去醫院上班。對於大多數人來說，這聽起來匪夷所思，更不用說長期堅持這種工作方式，但丁毓麟卻將這樣的工作生活重複了近六年。

在2012年後，丁毓麟又找到了一份咖啡機的空中送貨兼職，當時住在爾灣的丁毓麟要先駕車到聖地牙哥，再飛到范奈斯（Van Nuys），一小時卻只能掙15元。丁毓麟說，「為了累積飛行經驗，聚沙成塔，必須吃苦。想去航空公司上班，沒有2000小時以上的商用飛行經驗是不可能的。」

功夫不負有心人，2016年丁毓麟終於如願進入航空公司，成為了一名專業的飛行員。一邊飛行，一邊行醫的生活讓他的內心感到了滿足。疫情爆發初期，丁毓麟還自願前往中國武漢駕駛撤僑航班，協助大批美國公民撤離。他說：「醫學和飛行都是我的愛好，我每天都不覺得自己在工作，只是一直在做我喜歡的事情，就像小時候看到的那句話一樣。身為醫生， 我可以救助病人，而飛行在天空，我可以看到整個世界。」

成為「波音747」機長後，丁毓麟的第一次飛行任務是從紐約到洛杉磯。 （受訪人提供...
成為「波音747」機長後，丁毓麟的第一次飛行任務是從紐約到洛杉磯。 （受訪人提供）

終成747機長首飛紐約洛城

日復一日，「747機長」的夢想也離丁毓麟越來越近。就在今年初，丁毓麟等到了這個機會，在一系列嚴格的培訓和考試後，終於在2023年6月，他的夢想成真了。

成為「波音747」機長後，丁毓麟的第一次飛行任務是從紐約到洛杉磯。 「我很感恩，人生能有幾次夢想成真的體驗呢？」丁毓麟說，「1995年成為醫學博士時，我第一次實現了夢想，而28年後的今天，我又一次讓我的夢想成為了現實。」

醫學 洛杉磯 教育

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