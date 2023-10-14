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太極門 15日辦公益展演

洛杉磯訊
太極門氣功養生學會融合舞蹈、音樂、武術、戲劇，展現藝術之美。（太極門氣功養生學會)
太極門氣功養生學會融合舞蹈、音樂、武術、戲劇，展現藝術之美。（太極門氣功養生學會)

太極門氣功養生學會巴沙迪那道館盛大開幕，將於10月15日(星期天)在巴沙迪那市立大劇院舉辦兩場公益文化展演，結合現代科技、特效、動畫及聲光，展現藝術之美，更展現良心文化的精神與價值，帶給觀眾震撼心靈的正能量。

下午2點「溯古還原」，重現澳洲雪梨奧運曠世巨作，探索人生一大課題：人從哪裡來？要往何處去？帶領觀眾跨越時空回到宇宙初始，開啟一場深度的心靈之旅。這齣劇10月6日在北加州聖荷西表演藝術中心舉行美國首演，多國前元首與諾貝爾和平獎得主出席觀賞，總共近2000人到場，引發轟動，廣獲好評。

晚上7點「文化瑰寶 祝禱傳愛」，融合舞蹈、音樂、武術，展現6000年古文化新生命，有來自東方神龍、鳳凰、孔雀、祥獅、麒麟五大祥獸和西方愛的天使賜福人間，以獨門心氣功夫展現武之源、武之最，令人讚嘆太極門「心的功夫」的獨特魅力。 

《溯古還原》全劇以一段醒世寓言故事，述說人的起源與歸宿，明白在這宇宙洪流中，如何突破在本我、自我中潛藏的人性弱點，以及正邪的對抗、良心的抉擇等。

太極門氣功養生學會親訪團拜訪五大洲101國、300多個城市，並參與3000多場文化展演。此次兩場公演，皆免費入場，座位有限，訂位從速，免費索票請洽626-314-3093 或上活動官網訂票https://www.taijimen.org/events/la-opening

太極門弟子呈現氣勢磅薄的武術展演，傳遞正能量給觀眾。（太極門氣功養生學會）
太極門弟子呈現氣勢磅薄的武術展演，傳遞正能量給觀眾。（太極門氣功養生學會）

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