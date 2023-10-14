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夏威夷國際影展 2台片入圍

洛杉磯訊
「鳳姐」入圍2023年夏威夷國際影展亞洲電影奈派克獎(NETPAC)。（台灣書院提供）
「鳳姐」入圍2023年夏威夷國際影展亞洲電影奈派克獎(NETPAC)。（台灣書院提供）

第43屆夏威夷國際影展(Hawaii International Film Festival)公布入圍名單，台灣電影傳捷報，「車頂上的玄天上帝」、「鳳姐」分別入圍2023年夏威夷國際影展「閃亮之星」（KAU KA HŌKŪ）主要競賽及亞洲電影奈派克獎(Network for the Promotion of Asian Cinema，簡稱NETPAC)兩單元。

「閃亮之星」頒發給以拍攝首部或次部虛構或非虛構長片之新銳影人；而亞洲電影奈派克獎(NETPAC)，每年在被選定的國際影展中頒發，主要頒給由新銳導演所拍攝的亞洲新片，夏威夷國際影展是目前美國唯一頒予NETPAC獎的影展。

《車頂上的玄天上帝》2022年入選威尼斯市場展(Venice Gap-Financing Market)，為全球獲選的27部長片之一。本片由電影美術大師黃文英首度執導，講述女主角在職場、情場與家庭之間的抉擇與成長，其因父親病重暫離工作和糾結的愛情，返回故鄉嘉義，在老家陪伴父親的日子裡，家中信仰的玄天上帝牽引她對阿公的思念和記憶。黃文英以《海上花》、《刺客聶隱娘》分別獲得金馬獎最佳美術設計與造型設計，且為美國奧斯卡影藝學院會員。

《鳳姐》故事描述一個充滿明星夢的少女，卻被人口販子騙走，從偏鄉被賣到異鄉當雛妓，最後成為台北茶室工作者。導演邱新達初次執導即以寫實劇情揭露台灣早期雛妓文化及人口販賣，深切刻畫台灣茶室私娼生活，入選夏威夷國際影展亞洲電影奈派克獎，展現新銳導演的無限潛力 。

「車頂上的玄天上帝」入圍2023年夏威夷國際影展KAU_KA_HŌKŪ主要競賽。...
「車頂上的玄天上帝」入圍2023年夏威夷國際影展KAU_KA_HŌKŪ主要競賽。（台灣書院提供）

影展 夏威夷 入圍

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