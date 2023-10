夏威夷國際影展 2台片入圍

「鳳姐」入圍2023年夏威夷國際影展亞洲電影奈派克獎(NETPAC)。(台灣書院提供)

第43屆夏威夷 國際影展 (Hawaii International Film Festival)公布入圍 名單,台灣電影傳捷報,「車頂上的玄天上帝」、「鳳姐」分別入圍2023年夏威夷國際影展「閃亮之星」(KAU KA HŌKŪ)主要競賽及亞洲電影奈派克獎(Network for the Promotion of Asian Cinema,簡稱NETPAC)兩單元。

「閃亮之星」頒發給以拍攝首部或次部虛構或非虛構長片之新銳影人;而亞洲電影奈派克獎(NETPAC),每年在被選定的國際影展中頒發,主要頒給由新銳導演所拍攝的亞洲新片,夏威夷國際影展是目前美國唯一頒予NETPAC獎的影展。

《車頂上的玄天上帝》2022年入選威尼斯市場展(Venice Gap-Financing Market),為全球獲選的27部長片之一。本片由電影美術大師黃文英首度執導,講述女主角在職場、情場與家庭之間的抉擇與成長,其因父親病重暫離工作和糾結的愛情,返回故鄉嘉義,在老家陪伴父親的日子裡,家中信仰的玄天上帝牽引她對阿公的思念和記憶。黃文英以《海上花》、《刺客聶隱娘》分別獲得金馬獎最佳美術設計與造型設計,且為美國奧斯卡影藝學院會員。