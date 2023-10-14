升級版迪士尼樂園酒店 開幕

酒店房間以不同迪士尼動畫為主題。（迪士尼提供）

受到迪士尼 動畫工作室創意魔力的啟發，迪士尼樂園酒店升級版(Villas at Disneyland Hotel)現已開放。酒店12層全新塔樓有344間精心設計的主題客房，希望客人沉浸在經典迪士尼故事世界中，酒店提供現代居家設施，且距離迪士尼主題樂園 僅幾步之遙。

迪士尼高級副總裁兼總經理迪爾克森(Bill Diercksen) 表示，迪士尼樂園酒店體現迪士尼動畫工作室故事傳承，這座美麗新塔樓擁有富有想像力的細節和寬敞住宿空間，是家庭在未來幾年創造神奇假期回憶的完美場所。

酒店為大小家庭提供各種主題住宿，包括雙人單間公寓、豪華單間公寓、一臥室和兩臥室套房及多層豪華套房。 每個房間都展現迪士尼電影的創意，包括「奇幻森林」、「睡美人」、公主與青蛙」和「幻想曲」等。

當進入大廳時，賓客首先映入眼簾的是一幅由深受喜愛的迪士尼動畫藝術家Lorelay Bové專門為該酒店創作的壁畫。 Bové 以在迪士尼動畫工作室電影「公主與青蛙」和「Encanto」中的視覺開發工作而聞名。

新設計的雙人單間公寓非常適合兩名客人入住，其靈感來自「叢林之書」，設有帶主題瓷磚裝飾的分離式浴室和一張大號床，床在不使用時可折疊在牆壁裡。豪華單間公寓擁有足夠空間，最多可容納四名客人入住，以「睡美人」或「公主與青蛙」為主題元素，設有小廚房、分離式浴室和兩張大床 。

一間臥室和兩間臥室套房為較大家庭提供更寬敞住宿，分別最多可入住五人和九人。室內設有全尺寸廚房和起居區，起居區配有舒適沙發座椅，可輕鬆拉下沙發座椅，變身為一張大號床，主題靈感來自「公主與青蛙」或「幻想曲」。