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哈瑪斯倡「聖戰日」 洛城警全面戒備

洛杉磯訊
橙縣和長提市反誹謗聯盟地區主任利維（Peter Levi）強調，社會不應容忍仇恨行為，更特別提及近期的納粹旗事件引起猶太社區擔憂。（abc7截圖）
橙縣和長提市反誹謗聯盟地區主任利維（Peter Levi）強調，社會不應容忍仇恨行為，更特別提及近期的納粹旗事件引起猶太社區擔憂。（abc7截圖）

洛杉磯猶太聯合會（Los Angeles Jewish Federation）與洛杉磯市警局12日發表聯聲明，針對哈瑪斯前領導人呼籲在10月13日（周五）設立「聖戰日」一事強調，截至目前，當地猶太社區尚未收到任何明確且可信的威脅；但也強調此類威脅，在當地猶太社區引發不安，洛市警方已做好充分報備應對突發事件。

洛杉磯市警察局也在聲明中指出，他們已獲悉哈瑪斯前領導人的呼籲涉及近期的中東衝突，但目前還沒有明確的證據顯示洛杉磯市面臨任何具體或可信的威脅。儘管如此，警方有承諾會持續密切關注情勢，以確保社區的安全，同時加強巡邏部署。

隨後，洛杉磯縣警察局也釋出類似聲明，宣布他們將增強巡邏和檢查活動，調派更多警力。此外，他們也表示將積極保持與當地宗教團體的聯繫，以確保社區的安全。

橙縣和長提市反誹謗聯盟地區主任利維（Peter Levi）強調，民眾對有人呼籲解散和攻擊全球猶太社區，感到擔憂和恐懼是有根據的。他指出，不久前，就有人在爾灣405號高速公路上揮舞納粹旗幟，引起當地猶太社區的不安。他堅定表示，社會不應容忍這類行為。

洛杉磯 猶太 哈瑪斯

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