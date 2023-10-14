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矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

華生申請18名校僅中2間 父投訴

記者徐蓓蓓／南灣報導
華裔Stanley Zhong申請多所名校被拒，其父不滿投訴。(受訪者提供）
華裔Stanley Zhong申請多所名校被拒，其父不滿投訴。(受訪者提供）

華裔男生Stanley Zhong今年從位於巴洛阿圖的Gunn High高中畢業，這是一所多次位列加州高中排名第一的學校，但是，他申請的18所名校中僅獲2校錄取，該生爸爸不滿，向聯邦教育部投訴並在社群分享，引起網路家長熱議。

本報專訪到Stanley的爸爸，他介紹兒子自幼就展現出電腦編程的天賦，Stanley12歲時，編寫了購買保險過程自動化的程式；2020年春天學習COBOL通用商業語言（最早的高階程式語言，也是最早實施標準化的電腦編程語言之一），並為德州軟件諮詢公司COBOL Cowboys提供幫助。

此外，Stanley還進入了Google Code Jam國際程序設計競賽的半決賽，帶領團隊拿到了麻省理學院工Battlecode編程大賽美國第一名和全球高中組第二名。Stanley還聯合創辦了非營利組織OpenBrackets，向貧困社區的兒童免費提供編程課程。兩年間，已經有超過500名加州、華盛頓州和德州的兒童受益。

在疫情期間，Stanley創辦在線簽名系統初創企業RabbitSign.com，獲得亞馬遜網絡服務高度好評，並被收錄在其案例精選中。還在企業的合規審計談判中談下了價值4萬元，相當於90%的折扣。在與審計一起努力了幾個季度之後， RabbitSign現在是世界上唯一提供無限免費SOC 2- ISO 27001-以及HIPAA合規電子簽名的企業。

因為初創企業的成功，Stanley獲得數間科技企業面試機會。後來在剛滿18歲的時候被谷歌錄用為L4軟件工程師。

學業方面，Stanely是國家獎學金最終入圍者，學業成績平均點數4.42中得到3.97。SAT成績為1590。

Stanley的爸爸形容，自己的兒子是一個全面發展、深受同伴和老師喜愛的人。他表示，孩子非常獨立。在看到孩子穿了一件Google Code Jam的T恤衫之前，自己都不知道這個比賽。知道麻省理工的Battlecode和卡內基美隆大學的picoCTF，也僅僅是因為孩子需要有一個家長陪同參賽。

不過，Stanley的大學申請結果，卻只能用「不盡如人意」來形容。他主申CS專業，但在申請的18多所大學中，卻只有兩所大學錄取他。

他所申請的大學包括麻省理工、卡內基美隆大學、史丹福、柏克萊加大、洛杉磯加大、聖地牙哥加大、聖塔芭芭拉加大、戴維斯加大、波莫那加州州立理工、康奈爾大學、伊利諾大學、密西根大學、喬治亞理工、加州理工、威斯康辛大學、華盛頓大學、德州大學和馬里蘭大學。最後，只獲德州大學和馬里蘭大學錄取。

知道錄取結果後，雖然Stanley已經有了谷歌工作，也有不錯的大學可以去。但Stanley的爸爸卻認為，自己孩子申請大學的結果，不是個案。他對大學錄取的標準感到沮喪和不理解，認為綜合評估（holistic review)不等於黑箱作業。他已在9月26日向教育部提交了公民權利投訴。亞裔美國人教育聯合會（AACE)9月28日在國會聽證會上陳述了Stanley的案例。

Stanley的爸爸表示，希望通過學生、家長、大學、政府、教育和法律專家的共同努力，提升大學錄取過程的透明度。更長遠的目標是擺脫大學申請過程中的零和博弈，提升K-12教育質量，尋找天賦學生成才的非傳統路徑，以及提升華裔社區對公共事務的參與度。

教育部 加州 德州

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