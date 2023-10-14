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矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

華生落榜16校 專家：申請失策 非關天花板

記者江碩涵／矽谷報導
華裔高中生畢業於巴洛阿圖Gunn High、SAT近乎滿分最後卻被16所大學拒絕，此事引發社群網路大幅討論，圖為同樣位於巴洛阿圖的史丹福大學。（記者江碩涵／攝影）
華裔高中生畢業於巴洛阿圖Gunn High、SAT近乎滿分最後卻被16所大學拒絕，此事引發社群網路大幅討論，圖為同樣位於巴洛阿圖的史丹福大學。（記者江碩涵／攝影）

華裔高中生畢業於巴洛阿圖Gunn High、SAT近乎滿分，最後卻被16所大學拒絕，不少亞裔家庭擔憂自己會不會成為「亞裔升學天花板」的犧牲品，但同時也有其他家長反映，申請大學要看的不只是學業成績，美國名校更在乎學生是否有參與活動、團隊精神以及能否有吸引考官的專長特質。

近日，社群網路大幅討論關於這名落榜學生的訊息。住在南灣的家長王其豐指出，相當擔憂近年來許多學校已不再看SAT或ACT分數，申請大學完全憑藉著學生的在校成績以及課外表現，而加州許多學校更有「隱形的種族比率」，意味著同族裔的學生互相比較，導致較重視學業成績的亞裔、華裔在申請大學上相對弱勢，尤其是亞裔男學生，很容易就變成陪榜者。

王其豐說，同種族內互相競爭入學名額，也導致學生從很小的時候就開始被迫學習十八般武藝，除了學業外，還要各種課外活動，且都要表現優異，也讓家長壓力過大，形成從小就「推娃」、「卷娃」的惡性循環，完全失去讓小孩在美國快樂學習的初衷。

不過也有升學教育顧問指出，這位Gunn High學生可能在申請策略上有些失策。他表示，雖然SAT拿到1590分接近滿分，但學生的在校GPA加權後未超過4.5，意味著學生平時在校成績表現較為一般，並沒有特別突出的強項；雖然學生在校期間就已開新創公司，且在寫程式上有傑出的表現，但這些在矽谷都很常見，尤其是有工程師背景的家庭，幾乎都能複製出一樣的路徑。

他表示，這位學生應該突破既有的工程師思維，做出更多創舉，才有可能吸引考官的目光，讓考官知道學生除了會寫程式外，還有更多元、更有創意的能力。他說，現在學校重視的是Creative(創造力)和Proactive(積極)，如果只是複製亞裔工程師的刻板印象，沒有額外的長才，很容易就被認為「只會讀書的亞裔」，很容易就被刷掉。

一位不具名家長指出，他的小孩剛好就是Gunn High學生，應屆就申請上了柏克萊加大，他也知曉這位落榜學生的故事。他表示，他自己的孩子就是照一般高中生的模式，念書之餘也有參與運動社團，並且與朋友合作了一些有趣的專案和活動，也有參與社區服務和義工團隊，申請過程相當順利，他的孩子並沒有感受到所謂的因為念知名高中而被排擠、無法念知名大學的問題。

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