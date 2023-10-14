鑽石吧市情咨文 改善治安列重點

鑽石吧市長咨文大會表彰社區服務傑出貢獻團體和個人。圖為獲獎者合影。（鑽石吧市長辦公室提供）

鑽石吧 市長周柏華在日前發布市情咨文。他表示，本財年鑽石吧年度總預算 近25%將用於公共安全，包括增加警察巡邏和在全市安裝50台車牌監控器，打擊犯罪。

市議員鄧嘉猷(由右至左)、市長周柏華、加州參議員Bob Archuleta、市議員劉敏兒、副市長Stan劉在活動中合影。（鑽石吧市長辦公室提供）

周柏華在題爲「有所作為（Making a Difference）」的市情咨文中強調，在社會各界的共同努力下，鑽石吧正走向更好的明天。他表示，鑽石吧新財年總預算3200萬元，其中1200萬元將用於城市硬體設施建設，包括維護道路和交通設施。890萬元用於公共安全，其中警察預算增加80萬元，還將花費28萬元在全市交通要道增設安全監控。

周柏華表示，鑽石吧經濟強勁，地方商業正在從新冠疫情 中平穩恢復中。儘管新財年的建設計劃很多，支出相對較大，但預計本財年結束時，城市仍將實現32萬6000元的盈餘。

鑽石吧本財年大型基建項目之一，是2020年10月開始的Grand大道和Golden Springs路交叉口改善工程，目前已進入最後階段，預計今年11月可以順利完工。工程竣工後，可望改善附近交通流量，提高自行車、機車及行人安全。

2023年鑽石吧市長周柏華市情咨文報告，吸引超過400名市民前往旁聽。（鑽石吧市長辦公室提供）