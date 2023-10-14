我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

砸5000萬建警消大樓 聖蓋博擬加稅

記者王若然／聖蓋博市報導
聖蓋博市議會上月例會上討論了新建警消綜合大樓計畫。（視頻截圖）
聖蓋博市議會上月例會上討論了新建警消綜合大樓計畫。（視頻截圖）

聖蓋博市（San Gabriel）警局和消防局建築已年久失修，並隨著警消隊伍擴大需要更多空間。該市議會上月討論了建造新的警消綜合大樓計畫，預計花費至少5000萬元，這筆經費可能需要調高房產稅籌集，預計每100萬房產需增稅300元。

若依照該計畫實施，需要舉辦市民公投並超過半數以上贊成票才可以。因此，聖蓋博市府當晚4比0通過決議（一名市議員缺席），與「FM3 Research」調研公司合作，調查市民對該提案的態度。該項調研將花費最多3萬7000元。

目前的聖蓋博市警局建於上世紀60年代，根據該市於2000年所做的一項評估，警局建築不敵長年累月的侵蝕，經常有漏水、牆體剝落等問題。下雨天屋頂漏水。隨著警局設備更新，舊的電路設施無法支撐新設備的運營。

此外，目前警局共1萬1800平方呎的面積，已經無法容納逐漸擴大的警員隊伍。該建築當初設計時，預估可容納47名員工，如今該市警員隊伍已有71人，實際需要3萬8500平方呎。因此，聖蓋博警員不得不四人擠一間辦公室，以及在警局以外設置衛星辦公點。

聖蓋博消防局面臨相似問題。目前的51號和52號消防局分別建於1957年和1949年。根據2018年的一項評估，消防局的救護車被過度使用近90%。該市需要新增一輛救護車。但是目前消防局大院太小，無法停靠第二輛救護車，也不夠空間擴編。此外，消防局還需要購買一輛消防車，只是目前空間不夠大。

雖然聖蓋博市財政狀況有明顯好轉，每年財政有所盈餘，但也不敵5000萬元龐大開支。因此，市政人員建議通過提高房產稅來籌集這項開支。預計該市每100萬市值房價增稅300元，就可達到6000萬元收入。

至於為何通過調高房產稅，而不是其他稅，市政人員解釋，房產稅的收入較穩定，若是其他如商業稅，會隨著經濟變化有增加或減少，並不是一個穩定的收入來源。若市府按照該計畫實施，增加房產稅的提案最早可放在2024年11月的選票上。

聖蓋博 公投 房價

上一則

夏威夷國際影展 2台片入圍

下一則

洛縣五彩蓮花同池盛開 華人讚「好兆頭」

延伸閱讀

漏水還發霉…紐約法拉盛共管公寓不維修 華人住戶叫苦

漏水還發霉…紐約法拉盛共管公寓不維修 華人住戶叫苦
紐約客談／合作公寓為何會變火坑？

紐約客談／合作公寓為何會變火坑？
家屬嫌太費錢 老人摔倒上了救護車又被抬下

家屬嫌太費錢 老人摔倒上了救護車又被抬下
死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花
男子求見威州長 同日兩度違法攜槍

男子求見威州長 同日兩度違法攜槍
聖蓋博市推1元拼車 長者半價

聖蓋博市推1元拼車 長者半價

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡