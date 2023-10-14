砸5000萬建警消大樓 聖蓋博擬加稅

聖蓋博市議會上月例會上討論了新建警消綜合大樓計畫。（視頻截圖）

聖蓋博 市（San Gabriel）警局和消防局建築已年久失修，並隨著警消隊伍擴大需要更多空間。該市議會上月討論了建造新的警消綜合大樓計畫，預計花費至少5000萬元，這筆經費可能需要調高房產稅籌集，預計每100萬房產需增稅300元。

若依照該計畫實施，需要舉辦市民公投 並超過半數以上贊成票才可以。因此，聖蓋博市府當晚4比0通過決議（一名市議員缺席），與「FM3 Research」調研公司合作，調查市民對該提案的態度。該項調研將花費最多3萬7000元。

目前的聖蓋博市警局建於上世紀60年代，根據該市於2000年所做的一項評估，警局建築不敵長年累月的侵蝕，經常有漏水、牆體剝落等問題。下雨天屋頂漏水。隨著警局設備更新，舊的電路設施無法支撐新設備的運營。

此外，目前警局共1萬1800平方呎的面積，已經無法容納逐漸擴大的警員隊伍。該建築當初設計時，預估可容納47名員工，如今該市警員隊伍已有71人，實際需要3萬8500平方呎。因此，聖蓋博警員不得不四人擠一間辦公室，以及在警局以外設置衛星辦公點。

聖蓋博消防局面臨相似問題。目前的51號和52號消防局分別建於1957年和1949年。根據2018年的一項評估，消防局的救護車被過度使用近90%。該市需要新增一輛救護車。但是目前消防局大院太小，無法停靠第二輛救護車，也不夠空間擴編。此外，消防局還需要購買一輛消防車，只是目前空間不夠大。

雖然聖蓋博市財政狀況有明顯好轉，每年財政有所盈餘，但也不敵5000萬元龐大開支。因此，市政人員建議通過提高房產稅來籌集這項開支。預計該市每100萬市值房價 增稅300元，就可達到6000萬元收入。

至於為何通過調高房產稅，而不是其他稅，市政人員解釋，房產稅的收入較穩定，若是其他如商業稅，會隨著經濟變化有增加或減少，並不是一個穩定的收入來源。若市府按照該計畫實施，增加房產稅的提案最早可放在2024年11月的選票上。