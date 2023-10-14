洛州大教授劉洋洋 鑽研環保創新材料 獲70萬經費

洛州大化學系教授劉洋洋博士。（受訪人提供）

洛杉磯加州 州立大學（Cal State LA ）化學系華裔教授劉洋洋（Yangyang Liu）、博士所創辦的材料化學實驗室，正在研究一種能夠吸收二氧化碳的開創性環保材料，作為環保科研前沿項目，不久前獲得聯邦能源部研究經費70多萬元。她鼓勵學生無論遇到怎樣困境，都要保持樂觀積極上進心態。

劉洋洋於2016年在洛州大任職並首創材料化學實驗室，培養學生從事科研，進入更高研究領域深造。目前實驗室獲得各種獎勵基金的研究經費已經超過200萬元。參與科研的學生，有的進入哈佛大學深造或哥倫比亞大學攻讀博士學位，有的到製藥廠做科學研究或到醫學 院攻讀學位。她的實驗室在應用材料化學領域處於前沿，很有實用價值。

劉洋洋來自中國一個普通農家，她從小就要幫助父母做家務、農活。她說，那時就盼著過年。早年的貧困生活的磨練，使她養成獨立、堅毅和樂觀心態。由於天資聰慧，很會管理時間，從小學到高中，她都是「學霸」，初中三年學期，每年學業成績都是年級第一名。從小學到初中皆擔任班長。高中時參加奧林匹克物理賽事獲得二等獎。高中畢業後，她考上南開大學化學系，成為家族中的第一名大學生。

劉洋洋說，當她申請到洛州大工作面試時，考官對她評價是，具有感染力的樂觀積極心態。實際上一路走來，她遇到過生活和學習上的很多挑戰，她都依靠穩定樂觀心態一一克服。對於所謂族裔歧視 ，她認為，華人留學生在美國生活、學習，難免會遇到歧視，她也遇到過，但不必放在心上。

劉洋洋創辦的材料化學實驗室已經進入第七個年頭，她希望通過實驗室科研項目，鼓勵指導學生參與，為更多學生的研究深造提供幫助，同時對保護環境及可持續發展作出貢獻。