我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

南加華人律師協會 追授劉成威終身成就獎

記者趙健／洛杉磯市報導
已故聯邦法官劉成威的遺孀朱美媚上台受獎幾度哽咽。（記者趙健/攝影）
已故聯邦法官劉成威的遺孀朱美媚上台受獎幾度哽咽。（記者趙健/攝影）

加州華人律師協會（SCCLA）48周年就職及頒獎晚會，10日晚在洛杉磯市中心Westin Bonaventure酒店隆重舉行，約700位嘉賓出席。此次年會表彰了在法律領域和社區服務方面表現傑出的個人和組織，並授予已故聯邦法官劉成威「終身成就獎」。

獲協會表彰的個人和組織包括：前華美銀行總裁兼執行長Julia Gouw，榮獲2023年度「先驅獎」；長者服務組織「Seniors Fight Back」主席Hong Lee，榮獲黃錦紹（Delbert E. Wong）獎；河濱縣高等法院華裔法官楊振威（Jerry C. Yang），榮獲司法服務獎的；非營利組織Gold House，榮獲影響力獎 。

已故聯邦法官劉成威（Ronald S.W. Lew）被授予「終身成就獎」（Lifetime Achievement Award），他的妻子朱美媚及家人受邀領獎。 劉成威法官是美國本土第一位亞太裔聯邦法官，也是推動SCCLA創立的關鍵人物。他曾為亞裔美國人社群爭取權益和平等做出了卓越貢獻。劉成威法官今年5月在洛杉磯病逝，享年81歲。

當晚的活動吸引了眾多政法界傑出人士和社區領袖的出席，蒙市槍擊案「奪槍英雄」蔡班達也到場參加。 晚會上，SCCLA還為優秀的法學院學生頒發了獎學金。

南加州華人律師協會2023年領導團隊，(左起)會長Nina L. Hong、財務...
南加州華人律師協會2023年領導團隊，(左起)會長Nina L. Hong、財務Sharlene D. Lee、候任會長Nadine Shu Rong Tan、副會長Vicki Chou、秘書長Jeffrey S. Kwong。（記者趙健/攝影）
當晚的活動吸引了眾多法律界傑出人士、政治和社區領袖的出席。（記者趙健/攝影）
當晚的活動吸引了眾多法律界傑出人士、政治和社區領袖的出席。（記者趙健/攝影）
晚宴在洛杉磯市中心Westin Bonaventure酒店隆重舉行，約700位嘉...
晚宴在洛杉磯市中心Westin Bonaventure酒店隆重舉行，約700位嘉賓出席。（記者趙健/攝影）
SCCLA每月為民眾提供免費法律咨詢服務，回饋社區。（記者趙健/攝影）
SCCLA每月為民眾提供免費法律咨詢服務，回饋社區。（記者趙健/攝影）

洛杉磯 加州 亞裔

上一則

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

下一則

世界日報銀髮樂齡生活展攤位介紹中心健保 Central Health

延伸閱讀

史卡利斯未獲足夠支持 退出眾院議長選舉

史卡利斯未獲足夠支持 退出眾院議長選舉
南加華裔律師協會年會 追授劉成威法官終身成就獎

南加華裔律師協會年會 追授劉成威法官終身成就獎
眾院議長之爭 史卡利斯獲共和黨提名 川普背書的喬登失利

眾院議長之爭 史卡利斯獲共和黨提名 川普背書的喬登失利

欺詐3.58億元新冠檢測費 洛縣實驗室東主認罪

欺詐3.58億元新冠檢測費 洛縣實驗室東主認罪
造假眾議員桑托斯再增10控罪 共面臨23項聯邦起訴

造假眾議員桑托斯再增10控罪 共面臨23項聯邦起訴
張藝謀獲第36屆東京影展終身成就獎 感言提黑澤明

張藝謀獲第36屆東京影展終身成就獎 感言提黑澤明

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙