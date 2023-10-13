洛縣5圖書館 免費打毒品成癮阻斷劑
洛杉磯縣五家圖書館10月11日起至11月9日開設納洛酮(Naloxone，商品名為Narcan)免費注射站。納洛酮可以逆轉鴉片類藥物（如海洛因、處方類止痛藥）使用過量帶來的影響。
這項活動是洛縣圖書館與洛縣衛生局、加州健康服務局合作。前去施打納洛酮的民眾無需任何身分證明或保險，完全免費。在施打前，他們需要在現場觀看如何自行施打針劑的視頻，每人限打一支。
這五家圖書館分別為洛縣Lancaster Library、West Hollywood Library、Leland R. Weaver Library in South Gate、East Los Angeles Library、Lennox Library。
該項提案由洛縣委員韓珍妮（Janice Hahn）提出，在10月期間於洛縣委員會全票通過。韓珍妮表示，「納洛酮使用方法簡單，每個人都能帶在身上，關鍵時刻可以救命。我聽說有擔憂的父母手上隨時準備著，以備不時之需。在洛縣圖書館提供免費的納洛酮，可以保證每個人都能拿到這項救命藥。」
目前包括洛縣在內的美國多個城市都面臨芬太尼等藥物過量危機，嚴重時可致人死亡。
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