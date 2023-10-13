洛城新語／加州「大政府」 推高生活成本

加州 生活成本高昂，與民主黨 占主導地位的參、眾兩會，頻繁推出干預經濟的「大政府」法案有關。適度「大政府」主義，的確有利市場調節失靈時的經濟發展；但政府太過積極的介入，可能會破壞供需，造成適得其反的效果。

民主黨為更好幫助弱勢群體，時常會在「最低工資」上做文章。2024年4月起執行的AB1228法案，將速食業者的最低時薪 升至20元，遠高於加州當前最低時薪15.5元，而且從2025年開始，速食業者最低時薪將每年調漲，幅度為3.5%或依據當年的消費者物價指數（CPI），兩則取其小；簡言之，按照聯准會通膨2%目標，速食業者最低時薪每年都會上升至少2%。

AB1228法案調漲最低時薪的理由，是讓速食從業人員收入，跟上物價上漲速度，保證他們的生活質量，可見法案僅從幫助弱勢群體出發，沒有考量市場供需等規律。加州一線速食工人超過50萬，大幅上調薪資，將成為資方沉重負擔，而通常產品成本上升，最終會轉化到消費者身上，相信從明年開始，加州居民很可能迎來漢堡、塔可餅及炸雞等價格上漲，這些速食品的漲價，又會反映在CPI中，形成工資、物價螺旋式上升。

AB1228沒有考量勞工市場供需，一刀切式的提高最低時薪，大型連鎖速食業者或許仍可負擔，家庭式地方小店（mom-and-pop stores）可能只能被迫縮小經營規模，甚至歇業。失去競爭的大型連鎖速食成為寡頭，牢牢掌握定價權的他們，會讓消費者陷入更不利境地。

加州「大政府」主義，除影響餐飲行業外，還可能在解決住房問題上產生負作用。紐約時報日前報導，日本東京兩名領最低時薪的全職勞工，可以負擔得起兩居室公寓月租金。類似情況，在洛杉磯、紐約卻很難看到。

同樣作為國際化大都市，東京卻能較好的處理可負擔住房問題，紐約時報總結其成功經驗，認為「東京政府很少提供住房補貼，或對新建案的可負擔住房數量做要求」是關鍵。

反觀民主黨主政的洛杉磯與紐約，受「大政府」主義影響，頻繁干預房地產市場。一方面通過納稅人的錢補貼可負擔住房，讓「更多人有房子住」；一方面又要為籌集稅金，增開納稅項目（例如豪宅稅mansion tax、新房稅Mello-Roos等），讓建商望而卻步。從目前結果看，眾多干預政策之下，加州住房供給問題仍在持續惡化。

其實上述兩方面，還只是加州「大政府」推高生活成本的一部分，更多法案，如為加速清潔能源轉型，讓油價遠高於全美等，受限篇幅不再贅述。做得多，未必是好事；加州或許應該往「小政府」方向靠一靠；減少干預，讓市場發揮更多作用。