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加州十大最佳學區 南加占6席 華裔家長：影響不大

記者趙健／洛杉磯市報導
由資訊網站Niche新評選出的加州十大最佳學區，有六個在南加州地區。（記者趙健/攝影）
由資訊網站Niche新評選出的加州十大最佳學區，有六個在南加州地區。（記者趙健/攝影）

教育資源評級網站Niche日前公佈新一年的加州最佳學區排名，南加州地區有六個學區進入前十名。

進入最佳學區榜單的六個學區分別為，排名第二的聖地牙哥聖迪吉託聯合高中學區（San Dieguito USD）、排名第四的亞凱迪亞聯合學區（Arcadia USD）、排名第五的麗浪多灘聯合學區（Redondo Beach USD）、排名第六的派洛斯福德半島聯合學區（Palos Verdes Peninsula USD）、排名第七的聖瑪利諾聯合學區（San Marino USD）和排名第十的拉肯亞達聯合學區（La Canada USD）。

除了南加州的這六個學區外，其餘四席全部位於灣區。分別是第一名的巴洛阿圖聯合學區（Palo Alto USD）、第三名的洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區（Los Gatos-Saratoga Joint USD）、第八名的佛利蒙聯合高中學區（Fremont USD）和第九名的塔馬爾帕斯聯合高中學區（Tamalpais USD）。

對於最新學區排名，一位不具名的聖蓋博谷華裔家長表示，Niche對學區的排名是以問卷調查的形式作為評估依據的，評分不僅根據考試分數，還包括學生和家長的反饋，具有一定程度的主觀性。 比如有的學生考試成績不理想，可能會影響該學生家長對學區的態度。此外，一些學區可能會在完成問卷調查方面投入更多精力。

還有一些華裔家長表示，他們不太在意這些排名，學區每年的排名都出現上下變動的情況。 反正好學區就是那幾所，只要確保孩子能在相對較好的環境裡上學，排名前後對孩子的影響不會太大。

根據官網資料介紹，Niche對學區排名基於多種因素，包括學術成績、教師品質、課外活動、校園安全、學生和家庭的滿意度等，綜合評估了學區的整體品質。 共有504個學區排名涵蓋了全國9萬4058所公立學校、3萬809所私立學校和1萬2192個學區的最新數據。

學區 加州 南加

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