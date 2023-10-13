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格蘭杜拉擬建遊民中心 遭反彈

記者楊青／格蘭杜拉報導
居民在公聽會上抗議格蘭杜拉市議會通過建設遊民中心計畫案。（居民提供）
居民在公聽會上抗議格蘭杜拉市議會通過建設遊民中心計畫案。（居民提供）

洛杉磯地區遊民中心（Homeless Center）版圖繼續擴大，格蘭杜拉市（Glendora）計畫建造一個遊民中心，收留和安置當地和周邊遊民。消息一出，社區華洋居民群起抗議，在本周兩次相關的公聽會上，包括華人在內不少居民表達強烈反對意見。這也是近年繼亞凱迪亞、天普和哈仙達岡之後，聖蓋博谷又一城市因遊民中心反彈。

格蘭杜拉市議會今年4月25日通過以500萬元購買當地1762 Dale Road一處2.17畝物業，計畫將其改造為遊民中心。市長Gary Boyer在接受本報專訪時表示，初步調查格蘭杜拉近年遊民約為60人左右，散落在全市各個角落和山脚鐵路及金綫輕軌沿線，希望遊民中心建成後能集中管理。他表示，雖然近期會有多場公聽會徵求社區和民眾意見，但總體計畫在一至兩年内建成遊民中心並開始運營。

Boyer表示，該項目並非洛杉磯縣的遊民收容項目，而是格蘭杜拉自己計畫建立的遊民中心，安置無家可歸者。這些遊民大多是本地居民，因各種原因流落街頭。

格蘭杜拉反對意見有三大疑問：一是很多城市都反對在地建立遊民中心，而格蘭杜拉卻要主動建立遊民中心？二是格蘭杜拉遊民是本地居民還是外來者？三是遊民中心建立後會減少遊民還是會吸引更多遊民到來？

一對在當地居住了將近40年的居民夫婦表示，他們是最近十年才第一次看到格蘭杜拉街頭上出現遊民，確切說是在洛杉磯的金線輕軌東延通到隔壁城市阿蘇薩（Azusa）之後，明顯看到格蘭杜拉街上遊民增加。他們認為，格蘭杜拉是非常傳統的城市，典型的中產和職業人員城市，低調而安靜，並非繁華商業中心，沒想到近年犯罪急劇增加，遊民也明顯增加。

格蘭杜拉華人居民最近十年迅速增加，目前亞裔人口已超過4000人，多位華人新居民表示，正是因為這個城市的保守和安靜以及優良學區，他們從其他城市到此安家落戶，希望孩子有更單純的成長環境，沒想到「躲到天邊還是沒法找到理想安居樂業的地方」。

更多居民擔心，目前已經建成但尚未通車的金線輕軌格蘭杜拉站，會引來更多的遊民。來自洛杉磯大都會的遊民，下了車就不走了，反正遊民中心就在眼前。

一位華人居民認為，遊民中心和金線輕軌站時間上幾乎是「珠聯璧合」，可以相信大批遊民在當地建成遊民中心後會紛至沓來。一位白人居民表示，格蘭杜拉的鄰居阿蘇薩就是活生生的例子，遊民人數從個位數暴增到近四位數。

格蘭杜拉遊民中心建設計畫所在地。（翻拍自谷歌地圖）
格蘭杜拉遊民中心建設計畫所在地。（翻拍自谷歌地圖）
格蘭杜拉市議會今年4月通過以500萬元購買當地一處物業，計畫改造成為遊民中心。（...
格蘭杜拉市議會今年4月通過以500萬元購買當地一處物業，計畫改造成為遊民中心。（市府網站）

遊民 洛杉磯 華人

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