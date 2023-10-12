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內陸州立醫院 明年起收容遊民

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
圖為巴頓州立醫院標誌。（加州眾議員拉莫斯官網）
圖為巴頓州立醫院標誌。（加州眾議員拉莫斯官網）

加州州長紐森（Gavin Newsom）近日簽署AB349號法案，該案由州眾議員拉莫斯（James Ramos）提出，目的是開放巴頓州立醫院（Patton State Hospital）部分空間，用於無家可歸者住所。預計2024年1月開始實施。

州長紐森在8日簽署這項法案。拉莫斯表示「對州長批准提案非常滿意，無家可歸者將有更多機會獲得急需的住所資源。解決住房需求要多部門合作，沒有單一政府或組織可獨自應對。」

據州立醫院部門數據，巴頓州立醫院成立於1890年，目前收治病患1550人，其中包括被判定無法參與過堂的刑事被告、具有嚴重精神健康障礙的假釋犯，以及因精神疾病獲無罪判定的被告。AB349號法案允許將巴頓州立醫院的一座建築，租給非營利機構或地方政府，用於提供住房和精神健康服務。該案在加州眾議會和參議會均獲得全票通過。

聖伯納汀諾市市長特冉（Helen Tran）指出，隨著349號法案簽署，聖伯納汀諾市及鄰近地區針對無家可歸者住房安置，有了一個新的可行解決方案。為無家可歸者提供精神治療方面的服務，一直是解決遊民問題的最大挑戰之一。

據悉，將遊民住所設立在由地方政府控制的地點上，有助避免當地社區反對建遊民中心的問題。專家指出，社區部分居民反對，是解決遊民問題的障礙之一。當抵制程度較低時，例如對無家可歸退伍軍人提供住所，遊民住所問題就相對好解決。如河濱市（Riverside）於2015年為所有需要住所的無家可歸退伍軍人提供住所的案例。

聖伯納汀諾縣目前協助提供住房給無家可歸者，顯得尤為迫切。根據2022年遊民統計數據，自2022年1月以來，聖伯納汀諾縣遊民數量增加26％。該縣稱，2022年1月間，確認全縣範圍無家可歸者4195人，比2021年增加862人。不過好消息是，在過去一年裡，安置在住所中的無家可歸者人數，增長得更快。

遊民 加州 紐森

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