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憂房價跌 河濱縣民反新開發案

記者啟鉻／河濱報導
河濱環保維權組織聲稱，疑似華資公司212 Markham, LLC與物流開發項目有關。（谷歌街景圖）
河濱環保維權組織聲稱，疑似華資公司212 Markham, LLC與物流開發項目有關。（谷歌街景圖）

南加內陸河濱縣南部城市海梅特（Hemet）計畫在市區西部開發物流倉儲中心，遭到附近社區居民及環保維權組織抵制。居民擔心該建案運用後的噪音、空氣污染，會導致房產貶值。環保組織還聲稱，疑似一家華資企業與該開發案有關。

據了解這項物流開發案位於市區西部的一片荒草地，佔地約63畝。項目包括四棟工業建築和一個停車場，其中一座建築將用作物流分銷中心，並作為電子商務運營中心和零售陳列廳，設有業務辦公室。其餘建築用於商業園區的工業用途。市府發言人表示，於8月收到該地點工業項目開發申請。截至10月3日，市府尚未完成項目提案審查。根據市府羅列的可供開發空地文件，該地塊約有24畝土地為一般商業用地，另外39畝用於輕工業項目。

該項目引發附近社區不滿。69歲居民Michael已在Hemet West社區居住七年，住處與開發地塊相鄰。他發起反對開發項目的請願活動。截至10月5日，已經獲得約900名社區居民中的281人簽名。他強調，絕不能把一座倉庫建在寧靜社區旁邊。

然而，也有居民持不同看法。Chaz Leon也住在Hemet West社區，他的二手車銷售店就在建案地塊的對面。Leon表示，城市發展離不開新建案。儘管他不是提案的支持者，但他認為不管居民是否願意，海梅特的發展需要新建案。

環保維權組織聖哈辛多谷（San Jacinto Valley）綠色聯盟，也發起反對該建案的請願書，並希望提交給市府規劃委員會和市議會。該聯盟發言人表示，截至10月2日，請願書已經獲得約60個簽名。

該組織還聲稱，據從第三方地產記錄數據庫獲得的文件。2022年，該地塊被212 Markham, LLC收購。據該公司在2020年提交給加州州務卿辦公室的文件表格，該公司業務範圍包括運營倉儲物流。表格上標明的地址，與華資公司Loctek Ergonomic的美國總部，以及與Loctek有關的公司FlexiSpot的企業總部相匹配。Loctek和FlexiSpot出售辦公家具和相關產品，其中許多產品在電商亞馬遜上銷售。

海梅特市目前有27座倉庫，占地139畝。市長梅爾斯（Joe Males）表示，居民已經向市府表達他們對該項目的意見，市政府會舉行公聽會研議。

雖然項目支持者認為是城市發展的一部分，但反對者堅持認為噪音、空氣污染以及對其房產價值的潛在影響。目前，該開發案尚未獲得最終批准，市政府官員仍在審查和討論中。

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