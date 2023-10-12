廢棄電子產品 亞市華協本周回收

主辦單位鼓勵居民將家中的電子廢棄品進行回收處理。（主辦方提供）

洛杉磯 縣華人 聚居城市亞凱迪亞 市（Arcadia）華人協會，將於10月13日、14日舉行電子廢棄物回收活動，居民家中如果有不再使用的舊電子設備，可以在活動期間送去處理。

此次電子廢棄物回收活動由亞市華協與垃圾管理公司Waste Management合作舉辦，時間為13日（周五）下午1時至5時、14日（周六）上午9時至下午1時；活動地點位於亞市美生會Masonic Lodge的後停車場，靠近亞凱迪亞圖書館（Arcadia Library）西側，地址50 W Duarte Rd, Arcadia。

主辦單位表示，舉辦這次活動旨在以環保方式安全處理舊電子設備，鼓勵居民將家中的電子廢棄品，例如手機、電腦、打印機、電視、音響等回收處理。

隨著科技的高速發展，電子產品更新換代速度加快，產品的生命周期縮短，電子廢棄物回收成了一個迫切的問題，電子廢棄物再生資源化是全球應對資源危機、環境污染和可永續發展的重大議題之一。主辦單位指出，電子廢棄物回收活動意義重大。首先，可進行資源回收和循環利用。電子產品包含大量寶貴的資源，如金屬、塑料和稀有元素，通過回收廢棄的電子設備，可有效回收這些資源，減少對自然資源的依賴，並降低對環境造成的壓力。

其次，減少環境污染。電子廢棄物含有有害物質，如鉛、汞、鎘等重金屬，以及溴化物等有機化合物。如果這些物質沒有處理，可能會滲入土壤和水源，對生態系統和人類健康造成嚴重危害。通過正確處理和回收電子廢棄物，可避免這些有害物質的釋放，並保護環境免受污染。