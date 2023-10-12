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竊賊吃定Target 連偷25次

橙縣訊
洛杉磯警方破獲價值數千美元的被盜零售商品。(洛杉磯市警局)
洛杉磯警方破獲價值數千美元的被盜零售商品。(洛杉磯市警局)

爾灣警察局（Irvine Police）正在搜捕一名竊賊，自4月以來，他已連續在南加州Target商店盜竊25次之多。而洛杉磯市警局近日掃蕩打砸搶和零元購有進展，起出不少遭搶但尚未銷贜的「戰利品」。

影音來源：Irvine Police，洛杉磯採訪中心後製

爾灣警察局若警官凱爾奧爾多普（Kyle Oldoerp）表示，這名竊賊經常被監控攝像頭拍到，他利用沒有提防的員工，在被抓到之前跑出商店。聖塔安那市（ Santa Ana ）一家商店的監控視頻證明了這一點，他從收銀員那裡抓起了一台仍裝在盒子裡的iPad並衝出前門。

奧爾多普說，該名男子僅在爾灣就偷了四個不同地點的Target商店。 一家商店的監控視頻顯示，男子抓起幾張包裝好的床單，然後立即前往退貨櫃檯。

商店員工稱，這名男子聲稱這些物品來自禮品登記處，因此缺乏收據和退貨理由。

奧爾多普說，有一次，他們向嫌犯詢問了有關房產的情況，他說他擁有這麼多床單的原因是因為他經營著一家Airbnb短租屋。如果一個人退回多件同類物品，那絕對是可疑的。

這種重複出現的問題一直困擾著Target商店遺失預防團隊（Target Loss Prevention teams），他們經常調出監控視頻，每次都會看到同一張臉在回頭看他們。

奧爾德普說，每次損失都不等，有的低至五、六百元，有的則高達數千元。

商店表示，他最喜歡偷的一些物品是戴森（Dyson）吸塵器和忍者（Ninja）刀具套裝。

到目前為止，他們估計總損失超過2萬5000元。

另一方面，兩名嫌犯在洛杉磯市中心的一家零售店販賣價值數千美元的被盜商品而被捕。洛杉磯警察局表示，嫌犯在當地經營一家商店，販售大量的個人護理和嬰兒用品，而部分商品是從Target和CVS等零售商店竊取而來。

警方突擊行動的照片顯示，店內有堆積如山的幫寶適和好奇紙尿布，停在外面的小廂型車也堆滿了紙尿布的盒子。其他被盜物品包含各種洗髮乳、乳液等，警方表示，被竊商品價值約數千美元，但尚未公布確切金額。

竊賊從收銀員那裡抓起了一台仍裝在盒子裡的iPad並衝出前門。（CBS News畫...
竊賊從收銀員那裡抓起了一台仍裝在盒子裡的iPad並衝出前門。（CBS News畫面截圖）

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