洛縣確診達低點 打疫苗防秋冬高峰

洛杉磯 縣新冠病毒病例在夏季增加後於近期下降，衛生官員認為這是值得開心的喘息片刻，因為他們預計秋冬病毒傳播將再次提高。洛杉磯縣公共衛生局局長芭芭拉費若（Barbara Ferrer）在接受訪問時表示：「夏季的高峰期已經過去。」

截至9月23日的數據統計，洛杉磯縣汙水中的新冠病毒水平是去年冬季高峰的19%。比照前兩個星期的數據分別為30%和38%，有顯著下降。

費若表示，她預計洛杉磯縣將維持低病毒傳播率直到天氣變冷，室內活動變多，以及慶祝活動和旅行增加。她補充說道：「每個人因此有足夠的時間為11月和12月做好準備，從歷史數據來看，冬季確實是高峰期，會導致更多的住院和死亡病例。」

衛生官員表示，居民應接種最新疫苗。新冠疫苗已像流感疫苗 一樣，注射能提高對病毒的防護。不過最新的新冠疫苗發放速度低於預期，某些為醫療弱勢和年幼兒童提供服務的診所，短缺情況相當嚴重。洛杉磯縣公共衛生部目前在全縣10個地點提供最新疫苗，以減緩缺乏狀況。

疾病管制局（CDC）主任曼迪．科恩(Mandy Cohen)上周表示，新冠病毒也許不再是災難性威脅，但從嚴重性和致死率來看，對公共衛生的影響仍比流感來的大。

「大多數患者的年齡都超過65歲，但重症或長期併發症 在所有年齡都存在一定風險，例如需要接受重症治療的兒童患者，一半沒有如哮喘等病史。」科恩說。「所有成年人和兒童都應該接受接種，我們已經發放超過6億劑疫苗。」