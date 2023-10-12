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慈濟助來洛走線人 提供衣食

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
慈濟分發食物的攤位。（陳姓志工提供）
慈濟分發食物的攤位。（陳姓志工提供）

走線人初到洛杉磯處境艱難，受到了公益團體的人道關注。佛教慈濟基金會一直在幫助走線人適應美國生活，不僅分發食物和衣物，還為走線人開設心理健康講座，舒緩精神壓力。

來自慈濟的陳姓志工（JD CHEN）表示，慈濟一直都在幫助走線人，最近是以發放食物為主，例如慈濟每月一次在蒙特利公園市立圖書館(Monterey Park Bruggemeyer Library)旁發放食物，這些食物包括日常所需的米、玉米等主食，新鮮的水果蔬菜以及即食食品。陳姓志工說，之前有許多走線人來領取食物，但最近感覺數量變少了，有不少都是一家人一起來領。此外在每個月第二個周六，慈濟還會在阿罕布拉市的西聖蓋博谷基督教青年會（YMCA of West San Gabriel Valley）前分發食物。陳姓志工強調，只要是有需求的人就可以前來領取這些食物，並不是只針對走線人。

除了分發食物，慈濟還會將個人和零售商捐助的衣物，整理之後發放給走線人。陳姓志工說，分發衣服基本每月一次，在聖迪瑪斯市的慈濟總會或是蒙特利公園市圖書館旁分發。

走線人來美，比起生理上的不適應，心理創傷也不容忽視。陳姓志工說，慈濟不定時在總會開展心理健康講座，為走線人們分享一些有用的信息，同時幫助他們撫平心靈的創傷、減少心理壓力，尤其是家庭中的小朋友們，在長途跋涉後來到陌生的環境，起初都會不適應。

對於這些並不固定舉行的援助行動，陳姓志工表示，慈濟在每個地區都有小隊長，他們會去通知走線人或是相關的機構，從而讓生活困難的走線人及時獲取信息，得到幫助。

慈濟為走線人派發食物。（陳姓志工提供）
慈濟為走線人派發食物。（陳姓志工提供）

走線 蒙特利公園市 心理健康

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