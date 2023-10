洛警匪開火追逐 如演好萊塢大片

嫌疑男子被確認為25歲的Albert Tamrazian,開槍向人群射擊。(洛市警局)

洛杉磯 當局10月10日(周二)宣布,一個月前好萊塢 一家夜總會外發生一起鬥毆事件,嫌疑男子向擁擠人群開火,警察開槍還擊,一場驚心動魄的警匪追逐隨即展開;一個月後25歲嫌疑男子被捕歸案,警方公佈案發現場視頻,場面堪比好萊塢大片。

(影音來源:洛市警局╱記者邵敏後製)

據洛杉磯市警察局(LAPD)新聞稿稱,9月9日凌晨1時45分左右,在好萊塢大道(Hollywood Boulevard )和伊瓦爾大道(Ivar Avenue)西南角的一家夜總會外面,該夜總會門衛向警局報案,有一名男子正與其他客人打架。從警局發布的影片中可以看到,當時街道上人來人往,嫌疑男後被確認為25歲的Albert Tamrazian,身穿黑色衣褲,正在人群中與他人鬥毆。

影片中,男子的臉部被另一個人擊中,摔倒在地。他隨即穿過馬路,回到自己的白色賓士車(Mercedes Benz)上。嫌疑男子在擁擠的馬路上倒車轉彎,並從駕駛座車窗向人行道上擁擠的人群開了幾槍。

嫌犯隨後開車朝南向日落大道(Sunset Boulevard)方向逃去,幾輛警車同時在後面追逐。影片顯示,追捕過程中警察開槍還擊,但嫌犯的賓士車最終消失不見,警方中止追捕,但沒有停止調查此案。在案發現場夜總會外面,調查人員找到兩顆子彈和彈殼作為證據。

10月2日,嫌疑人Tamrazian在洛杉磯被發現後被拘留。兩天後,他被洛縣地區檢察官辦公室(L.A. County District Attorney’s Office)指控使用致命武器攻擊罪、以及重大過失開槍罪。

據悉,整起案件中,沒有旁觀者或警察受傷。根據相關法律,這起涉及警方參與的槍擊和追捕事件正在接受調查,完整的調查結果將由警察局長、警務委員會(Board of Police Commissioners)、以及監察長辦公室(Office of the Inspector General) 審查,以確保警察遵循執法程序。