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洛縣曼哈頓灘珠寶店 遭5匪打砸搶

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
劫匪衝進曼哈頓灘一家珠寶店，用錘子猛砸展示櫃。（ABC7）
劫匪衝進曼哈頓灘一家珠寶店，用錘子猛砸展示櫃。（ABC7）

洛杉磯縣知名旅遊景點曼哈頓灘（Manhattan Beach ）的一家珠寶店，日前發生打砸搶案件，一群劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃實施搶劫。案發時，一名店員掏出槍向這群亡命之徒射擊，嚇得他們倉皇而逃，監控鏡頭詳細記錄了整個過程。

（影音來源：案發現場監控╱記者邵敏後製）

案發在10月7日下午12時40左右，地點位於曼哈頓海灘北塞普爾韋達大道 （North Sepulveda Boulevard）3000號街區，被搶的珠寶店名叫Prestige Jewelers。當地警局對這起搶劫案做出回應，警方指出，5名身穿連帽運動衫的嫌疑人，用錘子砸碎珠寶展櫃，一名店員向嫌疑人開槍，這群劫匪逃離商店後，最後一次被發現是在普爾韋達大道向南逃跑。

案發現場的監控畫面顯示，一名嫌犯打開珠寶店店門，協助其他幾名嫌疑人闖進店內，這些亡命之徒手拿錘子，迅速逐個敲碎店內的展示櫃，另外兩名劫匪拿著黑色大籮籃用來裝載珠寶，他們分工明確，動作十分利索。

一名店員掏槍射擊，嚇得劫匪倉皇而逃。（ABC7）
一名店員掏槍射擊，嚇得劫匪倉皇而逃。（ABC7）

從影片中可以看到，案發時，店內共有3名員工、2名顧客，對於突然發生的搶劫案件驚慌失措，情侶顧客相擁躲在店內的角落。此時，一名身穿綠色上衣的員工掏出手槍，對著5名劫匪開槍，後者抱著搶劫而來的珠寶，倉皇逃出商店，慌不擇路中一隻鞋子留在店內。

警方稱，珠寶店員工在幾秒鐘之內，向嫌疑人開了至少一槍，劫匪聽到槍聲後跑出商店，並乘坐在外面等候的汽車逃跑。店內員工、顧客沒有人受傷，目前還不清楚劫匪中是否有人被槍擊中，嫌犯劫走珠寶店的商品損失不詳。

據悉，這已經不是這家珠寶連鎖店第一次遭到搶劫。2014年8月，另一群蒙面歹徒曾拿著鐵鎚，搶劫位於曼哈頓購物中心內的珠寶店，在那起案件中，劫匪共搶走價值約25萬元的勞力士手表和鑽石。

各部門在聯合新聞稿中表示，在對最近的搶劫案進行深入調查後，嘉甸那警方與曼哈頓海灘的警員合作，10月9日逮捕一名參與這起打砸搶事件的男子。曼哈頓灘市長Richard Montgomery表示，民眾必須保持警覺並報告任何可疑活動，大家共同努力，讓曼哈頓海灘成為安全、繁榮的地方。曼哈頓灘警察局長Rachel Johnson指出，將繼續追蹤線索，不遺餘力地追蹤嫌犯，直到徹底破案。

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