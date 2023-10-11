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格蘭杜拉盜竊頻發 居民誓迎戰罪犯

記者楊青／格蘭杜拉報導
居民大會從傍晚開到入夜，對犯罪入侵社區，群情激憤。（記者楊青／攝影）
居民大會從傍晚開到入夜，對犯罪入侵社區，群情激憤。（記者楊青／攝影）

一向平靜安全的聖蓋博谷山腳城市格蘭杜拉（Glendora），近期接連發生多起持槍入室搶劫和闖空門盜竊案，讓當地居民感到不安，包括眾多華裔在內的各族裔居民，與警方和市府急商對策。不少社區組織居民聯防小組，有居民表示，如果政府和警方無所作為，考慮採取強硬手段迎戰罪犯。

居民大會從傍晚開到入夜，對犯罪入侵社區，群情激憤。（記者楊青／攝影）
居民大會從傍晚開到入夜，對犯罪入侵社區，群情激憤。（記者楊青／攝影）

9月下旬，三名非裔搶匪持槍進入該市民宅搶劫，搶匪用槍頂住八旬女主人頭，令其趴倒在地；另一名搶匪則用槍威脅坐在輪椅上將近九旬的男屋主不許動彈，然後大肆搶劫。受害人稍後向鄰居表示，三名持槍搶匪沒有戴面具或有所遮掩，入屋也不驚慌，猖狂至極。

一向平靜安全的格蘭杜拉近期接連發生多起持槍入室搶劫和盜空門，不少社區迅速自動組織...
一向平靜安全的格蘭杜拉近期接連發生多起持槍入室搶劫和盜空門，不少社區迅速自動組織居民聯防和互助小組。（記者楊青／攝影）

有華人居民表示，不久前她與先生出門採購，回家看到門前街道上有一輛陌生汽車，心理覺得蹊蹺。等進入車庫停好車，準備進入家門，突然聽到屋內有聲響。夫妻倆趕緊報警，跟隨趕到現場的警員進入屋内，發現家中被翻得滿地狼藉。

一向平靜安全的格蘭杜拉，近期接連發生多起持槍入室搶劫和盜空門，不少社區迅速自動組...
一向平靜安全的格蘭杜拉，近期接連發生多起持槍入室搶劫和盜空門，不少社區迅速自動組織居民聯防和互助小組。（記者楊青／攝影）

人口5萬2000的格蘭杜拉白人居民75%，亞裔8%超過4100人。參加鄰里大會的市長Noyer承認，他在該市居住20多年，也從來沒有經歷如此糟糕的社區治安，他的鄰居一家最近被入室盜竊，家中的珠寶、現金和值錢物品被洗劫一空，初估損失1萬8000元。所幸案發時無人在家，沒人受傷。

有白人年輕夫婦表示，他們不久前帶孩子出門吃飯，前後不到兩小時，整個房子就遭洗劫。受害人表示，他們家裝有保全系統，但盜賊顯然是從後院的二樓陽台進入屋內，避開警鈴。

鄰居們普遍反映，格蘭杜拉一直是低調的傳統保守城市，長期以來治安良好，凶案和入室搶劫多年來一直為「零」，但最近一年多，入室盜竊頻發，甚至發展到持槍入室搶劫，令人非常不安。不少在當地居住幾十年的老居民表示，當地治安迅速惡化，是他們幾十年來從來沒有遇到過的情況。

一向平靜安全的格蘭杜拉近期接連發生多起持槍入室搶劫和盜空門，居民聯手與警方和市府...
一向平靜安全的格蘭杜拉近期接連發生多起持槍入室搶劫和盜空門，居民聯手與警方和市府急商對策。（記者楊青／攝影）

參加市民大會的格蘭杜拉警方代表指出，由於加州司法改變部分犯罪審查的法規，因此接到居民報告的犯罪增加，但實際統計數字上並沒有體現出來，格蘭杜拉記錄在案的重大財產犯罪數字沒有明顯增加。

居民向市議會建議，城市應該在主要道路和居民區安裝全天候安全監控，部分居民也希望市府開放社區居民自僱安全巡邏。

一位女居民表示，她有三個未成年孩子，「如果政府保護不了我們，我們只能自己保護自己，誰敢闖進我家，我就給他『砰砰砰』」。

加州 亞裔 聖蓋博

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