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世界玩樂日10/12登場 樂高免費送

記者子為/綜合報導
樂高將舉辦第二屆世界玩樂日，北美的實體店內將派發免費套裝贈品。（樂高官網）
樂高將舉辦第二屆世界玩樂日，北美的實體店內將派發免費套裝贈品。（樂高官網）

許多孩子的童年都離不開樂高（Lego）玩具，用零碎的拼圖拼出屬於自己的世界。樂高集團從去年開始創立「世界玩樂日」（World Play Day），以慶祝玩耍給孩子帶來的快樂與益處。10月12日，樂高將舉辦第二屆世界玩樂日，會在全球範圍開展多元精彩活動，在實體店內也會舉辦各種遊戲，並派發免費樂高套裝，送完即止。

樂高集團的最新研究發現，孩子們平均每周花2%的時間（相當於7小時）玩耍，從遊戲時間中受益的不僅僅是孩子，玩耍有助于建立更牢固的家庭紐帶，並增強幸福感。但在當今繁忙的世界中，玩耍时間正面臨威脅，家長長時間工作和幹家務活，是孩子遊戲時間減少的最大障礙，全球三分之一的兒童每周玩耍時間不到3小時。

劍橋大學發展心理學和教育學教授貝克（Sara Baker）博士指出，遊戲時間有益於孩子的成長，透過玩耍，孩子們可以培養溝通、自信心、團隊合作和創造力等技能，從而增強未來在各領域的學習和成長。而且玩耍不需要佔用太多時間，形式可以很簡單，比如在上學的路上唱一首歌，或者一起為喜歡的睡前故事編一個新的結局。

作為知名的玩具廠商，樂高為鼓勵人們創造更多玩耍時間，從2022年創立「世界玩樂日」，今年10月12日是第二屆，將舉辦一系列有趣的慶祝活動，包括紐約時代廣場上將出現「休息鐘」裝置，工作日的成年人可以在此獲得片刻「休閒」時光；台北表演藝術中心會變成大型遊樂場，供家庭享受親子時光。南加州的樂高門店也將舉辦很多小遊戲，更有免費樂高套裝派發，無需在店內購買任何商品就可領取，先到先得，送完為止。

樂高在南加有七家實體店，分別位於洛杉磯市的Century City Mall、格蘭岱的Glendale Galleria、安那罕（Anaheim）的迪士尼鎮、柯斯塔梅沙（Costa Mesa）的South Coast Plaza、卡諾加公園（Canoga Park）的Westfield Topanga、安大略（Ontatio）的Ontario Mills、以及米慎維埃和的The Shops At Mission Viejo。

南加 加州 迪士尼

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