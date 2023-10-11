我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

洛城秋季美食周 數百家餐廳推優惠

記者張宏/洛杉磯報導
今年秋季洛杉磯餐廳美食周（DineLA）吸引數百家餐廳參與，圖為參與餐廳菜單。（DineLA網站圖片）
今年秋季洛杉磯餐廳美食周（DineLA）吸引數百家餐廳參與，圖為參與餐廳菜單。（DineLA網站圖片）

作為一年兩次的美食活動，今年秋季洛杉磯餐廳美食周（DineLA）吸引洛杉磯數百家餐廳參與，其中不乏華人餐廳。秋季美食周時間是即日至10月20日，食客可在參與餐廳用比平時便宜的價格用餐。洛杉磯餐廳美食周在過去15年來一直是本地老饕們嘗試多道菜或特色菜餚的實惠方式之一。

洛杉磯餐廳美食周向食客展示他們平日可能錯過的美食，或讓人們有機會在最喜歡的餐廳以更實惠的價格用餐。參加美食周不需要門票或通行證，只需前往參與該活動的餐廳，索取洛杉磯餐廳美食周菜單即可。不過對於那些熱門的餐廳，建議提前預訂。

華人餐廳19Town推出每人79元的五道菜料理，包括一杯飲料和可選的開胃菜、三道主菜和甜點。 其中三道主菜是起司麻婆豆腐、慢煮牛尾和酸辣湯黑豬肉餛飩。阿罕布拉錦城里推出69元的菜單，可品嚐夫妻肺片、粉蒸排骨、蔥爆肥牛、竹籤羊肉或藤椒魚等四道料理還包含啤酒或甜品。

巴沙迪納的Yuzu Shabu Grill提供午餐35元和晚餐55元套餐，Ruth's Chris牛排館推出80元菜單，包括前菜、牛排和甜品等。牛角日式燒烤午餐25元，晚餐45元，相當實惠。東區的民眾可以午餐35元，晚餐55元的價格享受阿根廷烤肉Gaucho Grill。

喜歡韓餐的民眾可在韓國城的Tokki以45元的價格品嚐四道菜韓餐，包括紅薯或年糕做成的開胃菜，扇貝生煎、松露泡菜炒飯和黑芝麻布丁作為甜點。比佛利山的Lawry′s The Prime Rib今年美食周料理價值69元，包括沙拉、龍蝦尾，主菜可選牛排或者三文魚，相比這裡平時一塊牛排可能就要60元到70元，美食周菜單的價格可謂相當實惠。

華人秦小姐參加過多次美食周活動，她說，這是和好友嘗試新餐廳和以較低價格嘗試新菜色的好機會，但是今年感覺華人餐廳參與少，性價比不高。有一些參與餐廳平時去，單點比美食周套餐便宜，這些餐廳感覺缺乏誠意。

具體參與餐廳詳情可登錄Dine LA網站查詢https://www.discoverlosangeles.com/dinela。

洛杉磯 華人 比佛利山

上一則

聖地牙哥雙十升旗 僑民挺台灣

下一則

南加「詐彈」男爬摩天輪 警疏散遊客勸降

延伸閱讀

重現「航海王」美食 大廚扮成香吉士重現「連骨肉塊」

重現「航海王」美食 大廚扮成香吉士重現「連骨肉塊」
洛城新語／迎反復天候 轉變積極心態

洛城新語／迎反復天候 轉變積極心態
1哩彩燈步道 「傑克之夜」奇幻登場 還有美食可嘗

1哩彩燈步道 「傑克之夜」奇幻登場 還有美食可嘗
H Mart爾灣店 舉辦韓國優質海鮮食品展 為期一周

H Mart爾灣店 舉辦韓國優質海鮮食品展 為期一周
絕佳秋季美食來襲！試試這本南瓜三明治食譜

絕佳秋季美食來襲！試試這本南瓜三明治食譜
荷蘭道地美食

荷蘭道地美食

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論