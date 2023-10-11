洛城秋季美食周 數百家餐廳推優惠

今年秋季洛杉磯餐廳美食周（DineLA）吸引數百家餐廳參與，圖為參與餐廳菜單。（DineLA網站圖片）

作為一年兩次的美食活動，今年秋季洛杉磯 餐廳美食周（DineLA）吸引洛杉磯數百家餐廳參與，其中不乏華人 餐廳。秋季美食周時間是即日至10月20日，食客可在參與餐廳用比平時便宜的價格用餐。洛杉磯餐廳美食周在過去15年來一直是本地老饕們嘗試多道菜或特色菜餚的實惠方式之一。

洛杉磯餐廳美食周向食客展示他們平日可能錯過的美食，或讓人們有機會在最喜歡的餐廳以更實惠的價格用餐。參加美食周不需要門票或通行證，只需前往參與該活動的餐廳，索取洛杉磯餐廳美食周菜單即可。不過對於那些熱門的餐廳，建議提前預訂。

華人餐廳19Town推出每人79元的五道菜料理，包括一杯飲料和可選的開胃菜、三道主菜和甜點。 其中三道主菜是起司麻婆豆腐、慢煮牛尾和酸辣湯黑豬肉餛飩。阿罕布拉錦城里推出69元的菜單，可品嚐夫妻肺片、粉蒸排骨、蔥爆肥牛、竹籤羊肉或藤椒魚等四道料理還包含啤酒或甜品。

巴沙迪納的Yuzu Shabu Grill提供午餐35元和晚餐55元套餐，Ruth's Chris牛排館推出80元菜單，包括前菜、牛排和甜品等。牛角日式燒烤午餐25元，晚餐45元，相當實惠。東區的民眾可以午餐35元，晚餐55元的價格享受阿根廷烤肉Gaucho Grill。

喜歡韓餐的民眾可在韓國城的Tokki以45元的價格品嚐四道菜韓餐，包括紅薯或年糕做成的開胃菜，扇貝生煎、松露泡菜炒飯和黑芝麻布丁作為甜點。比佛利山 的Lawry′s The Prime Rib今年美食周料理價值69元，包括沙拉、龍蝦尾，主菜可選牛排或者三文魚，相比這裡平時一塊牛排可能就要60元到70元，美食周菜單的價格可謂相當實惠。

華人秦小姐參加過多次美食周活動，她說，這是和好友嘗試新餐廳和以較低價格嘗試新菜色的好機會，但是今年感覺華人餐廳參與少，性價比不高。有一些參與餐廳平時去，單點比美食周套餐便宜，這些餐廳感覺缺乏誠意。

具體參與餐廳詳情可登錄Dine LA網站查詢https://www.discoverlosangeles.com/dinela。