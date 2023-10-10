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洛市研議 禁店家拒收現金

洛杉磯訊
洛杉磯市議員赫特強調，禁止排除現金支付方式的提案是在保護依然依賴現金的市民，確保他們能平等參與經濟活動。（ktla截圖）
洛杉磯市議員赫特強調，禁止排除現金支付方式的提案是在保護依然依賴現金的市民，確保他們能平等參與經濟活動。（ktla截圖）

洛杉磯市議會日前通過決議，要求研議禁止零售店家不收現金的可行性。「禁拒收現金」提案，是基於聯邦2017年的調查發現，17%的非裔家庭、14%的拉美家庭沒有任何銀行往來管道，包括帳戶、信用卡，若店家收現金能增進這些人的購物權。

該提案由議員赫特（Heather Hutt）提出，她表示，該法可以保護依然依賴現金支付的市民，特別是年長者和新移民，並確保他們能夠參與城市的經濟活動。

赫特於8月首次提出這一提案，她強調，這不僅關乎所有居民的購買權，而且關乎社會的包容性。不論一個人是否擁有銀行卡或信用卡，都應有權選擇使用現金支付方式。她指出，許多洛杉磯居民，特別是低收入居民，無法獲得信貸或銀行帳戶，也有些人可能無法參與正規的銀行體系，或因各種原因而被排除在銀行體系之外。因此，禁止使用現金支付方式實際上是在排除許多市民參與經濟活動的機會。

加州金融保護和創新部（California Department of Financial Protection and Innovation）統計，約有7%的加州居民沒有銀行帳戶。因此赫特也強調，這項提案的目的是解決這個問題，確保每個人都能夠享有平等的購買權。此外，根據2017年聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation）的報告，美國有17%的非裔家庭和14%的拉丁裔家庭沒有銀行帳戶。當企業不接受現金付款時，年輕人、老年人以及其他弱勢群體，如無家可歸者和移民，都會受到負面影響。

赫特解釋說，儘管數位支付方式不斷流行，但一些大城市，如舊金山（San Francisco）和柏克萊（Berkeley ）等，也已實施類似的禁令。

然而業者的反應卻不甚積極，最大的考量之一是防疫。新冠來臨時，政府大力要求店家改用無鈔交易，現在卻要走回老路。Ventura Boulevard上的兩個店東接受NBC訪問時，也因不同考量持保留態度。

Maria's Italian Kitchen的Maria Monroy說，當初不收現金是因為全體同仁都認為現金只會引來竊賊。嬰幼兒用品Juvenile Shop的Lauren Logan則說，她雖然為了老客戶一直都還收現金，但是這事應該由店家決定，而不是市議會越俎代庖。

目前，該項政策將由市檢察官制定具體實施建議，以確保城市的經濟具有包容性，為每個人提供便利，並確保無法使用其他支付方式的市民也能夠參與城市的經濟生活。

部分零售店家對改回現金交易存有疑慮。（取自NBC電視台畫面）
部分零售店家對改回現金交易存有疑慮。（取自NBC電視台畫面）

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