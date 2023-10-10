橙縣消防特區隊長 加班費29萬399元

去年加班收入最高的加州特區公職員工，是橙縣消防局的1名隊長，他的加班年收入為29萬399美元。(取材自橙縣消防局網頁)

近年來，加州 消防部門的高額的加班費支出，成為民眾關注的焦點。 2022年，洛杉磯縣一名消防員的加班收入超過40萬，讓不少納稅人感到震驚。 最近，加州主計長發布的加州特區（Special District，不一定歸城市或縣政府管轄，為該區提供消防、生活用水等服務的公家機構。例如橙縣 消防局、核桃谷水區）員工收入數據，再次揭示加州消防員的「天價」加班費。

數據顯示，在加州16萬4000多名特區員工中，去年加班收入最高者是隸屬於橙縣消防局（Orange County Fire Authority）的一名消防隊長，他的加班年收入高達29萬399元，是正常工資（12萬7306元）的兩倍多，他的工資總額為45萬1010元。 這還不包括消防局為他的健康計畫和退休福利支付的費用，總計7萬5162元。

全州特區排名第二的是隸屬於沙加緬度大都會 消防區的隊長，他去年的加班收入為27萬7576美元，是其正常工資（12萬2325元）的兩倍以上，他全年工資總額為43萬5780元。 排名第三的是橙縣消防局的另一位隊長，加班收入27萬7499元，正常工資12萬4877元，全年總收入為44萬4110元。

為什麼消防員的加班費如此高？ 專家指出，除應對火災季的需求之外，還有一個重要原因是許多地方政府退出原先實行的「最低人員配備水標準（minimum staffing levels）」，這是一種對填補消防部門空缺職位的強制性規定。 如今，消防局的「常備軍」減少，自然導致每位消防員的工作負擔增加。此外，聯邦勞工部規定，政府的消防或執法員工最多可以連續工作28天，但總工作時數超過每日8小時的部分，需要支付加班工資。

在橙縣，消防部門的加班費在政府支出類別上一直名列前茅，2022年的加班費總支出達6200萬元，其常規工資總額為1億4120萬元，與該縣排名第二、三的部門加班費支出相差甚遠。 在洛杉磯縣，由於沒有任何獨立的消防特區，該縣加班費支出最高的職能部門是大都會交通局。