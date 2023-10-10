永續屋賽／浙江師大跨洋參賽 組裝屋便宜

中國參賽隊的浙江師範大學展示屋。（記者啟鉻／攝影）

南加首屆橙縣永續性十項全能競賽（Orange County Sustainability Decathlon）正在舉行，10餘個參賽隊設計推出可負擔永續生活方式住宅。唯一跨洋現場參賽的國際隊來自浙江師範大學，領隊李一鳴表示，參賽展示屋不僅可實現零碳排放，做到綠色環保，也是各隊中最具可負擔的住宅，面向中低收入 家庭。

中國隊有4名成員，兩名學生、1位教師領隊李一鳴，還有1位贊助業者。據了解，參賽展示屋包括3居室、廚房衛浴室、1客廳，總面積有大約800平方呎。由於採用環保輕鋼材料，組合安裝非常方便快捷。這樣的3室住宅，2名工人24小時就可完成。室內空間也可以增加拼裝。贊助業者梁先生說，住宅特點就是鋼結構、輕便環保、所有生活設施水暖空調等可快速安裝，特點是耐熱抗震。他補充說，所有設施包括材料用一個貨櫃就可以容納。

李一鳴說，要實現綠色環保，必須在消費端來實現。比如所展示的綠色住宅，24小時可實現零碳排放，而且面向中低收入階層，無論美國、澳洲 、東南亞 等地的中低收入居民，都買得起。所以他們與產業界合作，從定價上也是各參賽隊設計可負擔住宅中最經濟的。