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永續屋賽／爾灣加大主校區隊 打造屋頂花園

記者啟鉻／橙縣報導
爾灣加大主校區隊華生（左起）Jimmy Hsu, Daniel Ziemer, Shu Yang, Peter Li, Peixin Yu, Linghui Hu。（記者啟鉻／攝影）
爾灣加大主校區隊華生（左起）Jimmy Hsu, Daniel Ziemer, Shu Yang, Peter Li, Peixin Yu, Linghui Hu。（記者啟鉻／攝影）

首屆橙縣永續性十項全能競賽（Orange County Sustainability Decathlon）中，參賽團隊推出的設計建造的可負擔可持續生活方式住宅，各有特點。充分展示大學生們創意和有針對性，並能夠在生活應用。爾灣加大（UC Irvine）共派出兩個參賽團隊，其中主校區隊多數由華生組成。

在5日開幕當天，爾灣加大主校區參賽隊的隊員們正為展示屋忙碌。據華生Daniel Ziemer介紹，他們均是與住宅設計及建造相關專業學生。參賽住宅名為LUCID，建造材料是輕質混凝土，混凝土中有一半摻有隔熱材質，強度符合加州建築規範。隔熱係數符合標準。採用太陽能板供電。屋頂是一個平台花園，可以種植蔬果，一整年都可以生長。雨水可以通過收集淨化循環使用，不會浪費。展示的兩居室住宅由各部分拼接，如需要擴展任何空間可以加裝。

富樂頓州大展示參賽住宅。（記者啟鉻／攝影）
富樂頓州大展示參賽住宅。（記者啟鉻／攝影）

印度裔指導教師Faisal表示，LUCID住宅是所有參賽者中唯一使用混凝土的，突出抗震性能。他認為，由於住宅具有極佳的抗震性，完全可以抵禦南加發生的最強規模地震。尤其是屋頂花園，近百人都不會壓垮。而且拼裝非常快速簡單，這樣兩居室住宅，數個人可以在二至四天內就完成。

參賽的波莫那工藝大學（Cal Poly University）參賽作品名為Roots House。採用開放式設計概念，安裝太陽能板、雨水收集淨化系統、霧捕集器、電動車充電器、庭園綠植花園、提供自然光與通風等。雖然只有千餘平方呎面積，但處處表達著環保理念。同時參賽學生還希望利用這類住宅組成一個迷你社區，由十餘棟相同可負擔、可持續性健康生活住宅組成。

富樂頓州大參賽OCSD展示屋，對傳統住宅牆體做了環保升級，牆體中間填裝隔熱防火性能優良的環保纖維材料。並對屋頂導熱功能做了改善，使得屋頂保持一致溫度，不會凝結水氣，避免黴菌對建築物損壞。

波莫那工藝大學參賽展示屋。（記者啟鉻／攝影）
波莫那工藝大學參賽展示屋。（記者啟鉻／攝影）

爾灣加大 華生 加州

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