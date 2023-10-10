永續屋賽／爾灣加大主校區隊 打造屋頂花園

爾灣加大主校區隊華生（左起）Jimmy Hsu, Daniel Ziemer, Shu Yang, Peter Li, Peixin Yu, Linghui Hu。（記者啟鉻／攝影）

首屆橙縣永續性十項全能競賽（Orange County Sustainability Decathlon）中，參賽團隊推出的設計建造的可負擔可持續生活方式住宅，各有特點。充分展示大學生們創意和有針對性，並能夠在生活應用。爾灣加大 （UC Irvine）共派出兩個參賽團隊，其中主校區隊多數由華生 組成。

在5日開幕當天，爾灣加大主校區參賽隊的隊員們正為展示屋忙碌。據華生Daniel Ziemer介紹，他們均是與住宅設計及建造相關專業學生。參賽住宅名為LUCID，建造材料是輕質混凝土，混凝土中有一半摻有隔熱材質，強度符合加州 建築規範。隔熱係數符合標準。採用太陽能板供電。屋頂是一個平台花園，可以種植蔬果，一整年都可以生長。雨水可以通過收集淨化循環使用，不會浪費。展示的兩居室住宅由各部分拼接，如需要擴展任何空間可以加裝。

富樂頓州大展示參賽住宅。（記者啟鉻／攝影）

印度裔指導教師Faisal表示，LUCID住宅是所有參賽者中唯一使用混凝土的，突出抗震性能。他認為，由於住宅具有極佳的抗震性，完全可以抵禦南加發生的最強規模地震。尤其是屋頂花園，近百人都不會壓垮。而且拼裝非常快速簡單，這樣兩居室住宅，數個人可以在二至四天內就完成。

參賽的波莫那工藝大學（Cal Poly University）參賽作品名為Roots House。採用開放式設計概念，安裝太陽能板、雨水收集淨化系統、霧捕集器、電動車充電器、庭園綠植花園、提供自然光與通風等。雖然只有千餘平方呎面積，但處處表達著環保理念。同時參賽學生還希望利用這類住宅組成一個迷你社區，由十餘棟相同可負擔、可持續性健康生活住宅組成。