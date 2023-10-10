郭德綱、于謙在美巡演 一票難求

洛杉磯現場座無虛席，場面火爆，演出前更是一票難求。（受訪者提供）

以郭德綱、于謙為代表的中國知名相聲社團德雲社，10月7日在洛杉磯 縣巴沙迪那市（Pasadena）首演，當地眾多華人 粉絲前去捧場，現場座無虛席。有華人表示演出前一票難求，一張兩、三百元的門票只能坐在中後排，但感覺超值，「太精采，幾個小時都在笑聲中度過，很放鬆。」據悉，接下來的聖荷西 、紐約站演出門票都已經售罄。

此次頂級相聲大師郭德綱、于謙攜德雲社美國巡迴演出，首站就是南加州。羅斯密市（Rosemead）華裔居民小鹿，出生、成長在相聲發源地天津，聽說德雲社的相聲演員來美巡迴演出，他早在幾周前就已預訂門票。小鹿從小就喜歡看國粹藝術，在天津各種茶社聽曲藝、相聲，移民美國六年，這是第一次在這裡看老家的相聲表演，格外親切。小鹿購買的門票238元一張，觀看位置靠近劇院後面，即便如此，他也覺得非常值。

小鹿表示，門票剛開始賣的時候促銷，最便宜的票價是70多元，貴的七、八百一張也有，越到開演前票價越貴，最後一周網站已顯示售罄，一些朋友想看卻買不到票。有網友指出，德雲社北美巡迴演出票價太貴，雖然很喜歡郭德綱的相聲，但無奈囊中羞澀。