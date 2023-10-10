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郭德綱、于謙在美巡演 一票難求

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯現場座無虛席，場面火爆，演出前更是一票難求。（受訪者提供）
洛杉磯現場座無虛席，場面火爆，演出前更是一票難求。（受訪者提供）

以郭德綱、于謙為代表的中國知名相聲社團德雲社，10月7日在洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）首演，當地眾多華人粉絲前去捧場，現場座無虛席。有華人表示演出前一票難求，一張兩、三百元的門票只能坐在中後排，但感覺超值，「太精采，幾個小時都在笑聲中度過，很放鬆。」據悉，接下來的聖荷西、紐約站演出門票都已經售罄。

此次頂級相聲大師郭德綱、于謙攜德雲社美國巡迴演出，首站就是南加州。羅斯密市（Rosemead）華裔居民小鹿，出生、成長在相聲發源地天津，聽說德雲社的相聲演員來美巡迴演出，他早在幾周前就已預訂門票。小鹿從小就喜歡看國粹藝術，在天津各種茶社聽曲藝、相聲，移民美國六年，這是第一次在這裡看老家的相聲表演，格外親切。小鹿購買的門票238元一張，觀看位置靠近劇院後面，即便如此，他也覺得非常值。

小鹿表示，門票剛開始賣的時候促銷，最便宜的票價是70多元，貴的七、八百一張也有，越到開演前票價越貴，最後一周網站已顯示售罄，一些朋友想看卻買不到票。有網友指出，德雲社北美巡迴演出票價太貴，雖然很喜歡郭德綱的相聲，但無奈囊中羞澀。

據悉，洛杉磯首演後，德雲社馬不停蹄地趕赴北加聖荷西（San Jose）、紐約、達拉斯（Dallas）等地連演四場，把精彩的國粹相聲帶到美國各地，為海外觀眾帶來不同凡響演出。截止發稿前，出售門票的網站顯示10月10日聖荷西演出已售罄，10月15日紐約站的票價234元起，也已經賣完。

郭德綱、于謙的經典橋段，將演出推向高潮，引來全場哈哈大笑。（受訪者提供）
郭德綱、于謙的經典橋段，將演出推向高潮，引來全場哈哈大笑。（受訪者提供）
德雲社10月7日在洛杉磯巴沙迪那首演。（受訪者提供）
德雲社10月7日在洛杉磯巴沙迪那首演。（受訪者提供）
網站顯示，聖荷西、紐約站的演出門票已賣完。（受訪者提供）
網站顯示，聖荷西、紐約站的演出門票已賣完。（受訪者提供）

聖荷西 洛杉磯 華人

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