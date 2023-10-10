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橙縣「永續屋」大賽 美中14大學競逐

記者啟鉻／橙縣報導
參加競賽現場展示屋。（記者啟鉻／攝影）
參加競賽現場展示屋。（記者啟鉻／攝影）

南加橙縣（Orange County)正在舉行一項具有開創性環保觀念住宅設計大賽，即首屆橙縣永續性十項全能競賽（Orange County Sustainability Decathlon），主要參與者是南加州大學生，還有學生來外州和一所中國大學。通過設計建造可負擔的永續生活方式住宅，希望將橙縣和整個南加州打造成世界永續性之都。

競賽在柯斯塔梅莎市（Costa Mesa）的橙縣展覽活動中心舉行，歷時十天左右。參與者是14所大學賽隊，主要包括爾灣加大、河濱加大、聖地牙哥加大、富樂頓州大、北嶺州大、波莫那工藝大學等，還有來自中國浙江師範大學參賽隊。爾灣加大參賽者中以華裔學生為主。

展示屋均設有太陽能供電系統。（記者啟鉻／攝影）
展示屋均設有太陽能供電系統。（記者啟鉻／攝影）

由於賽事是免費向公眾開放，參觀者可以進入各個設計住宅探訪，並與現場參賽學生了解住宅在永續性方面的特點，如何應對南加高溫、火災、地震乃至洪水等，以及住宅太陽能供電、供熱用水及垃圾處理系統及建設成本等。每單位住宅外還有關於建材、庭院、花園介紹，也可通過虛擬展示瀏覽全部住宅。一位華裔參觀者Eric Zhou表示，雖然這些住宅還需要進一步完善並逐漸普及，但已經可以看到未來加州普通民眾能負擔的永續性住宅樣貌。

展示屋內部。（記者啟鉻／攝影）
展示屋內部。（記者啟鉻／攝影）

這項賽事聚焦可負擔的永續性住宅，全部由相關專業學生完成。他們利用數月時間在校區完成後結構設計和建造後，然後將結構部分運到比賽現場，在賽事期間，活動中心廣場出現了這些創新住宅社區，在賽事結束時由評出名次。組織者表示，加州立法機構制定目標，即在2045年實現百分百可再生能源。為了實現這個目標，橙縣舉辦這項比賽，以激勵加州優秀人才，引領加州向全面實現目標過渡。

參賽者與評委交流。（記者啟鉻／攝影）
參賽者與評委交流。（記者啟鉻／攝影）

賽事向參與者提出的挑戰是，設計和建造可負擔的太陽能供電住宅，應對未來氣候變化和加州住房需求。參賽團隊展示創新設計市場成熟度模型住宅。通過向參觀者開放，鼓勵民眾討論氣候變化和其它環境問題，尤其是環境正義議題，促進永續勞動力的培育和發展及永續產業的創建，以及提供一個平台鼓勵公眾表達對氣候行動支持。

據組織者提供資訊，創辦這次賽事的是查普曼大學（Chapman University )兩位教授Fred Smoller和 Mike Moodian。他們深信教育是應對氣候變化的關鍵，而競賽的靈感來自聯邦能源部太陽能十項全能競賽。根據加州面對的特定挑戰做了調整，包括氣候變化、可負擔住宅、無家可歸者和勞動力發展等。加州韓裔參議員閔大衛（Dave Min）在賽事預算申請方面積極支持，並成為活動倡導者。活動內容豐富，有關賽事詳情，可上網OCSD23.com了解更多展示項目。

參加競賽現場展示屋。（記者啟鉻／攝影）
參加競賽現場展示屋。（記者啟鉻／攝影）
參加競賽現場展示屋。（記者啟鉻／攝影）
參加競賽現場展示屋。（記者啟鉻／攝影）

加州大學 橙縣 南加

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