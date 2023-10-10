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萬聖節將至 3大鬼域試膽 …「這裡」比環球影城更刺激

記者子為／綜合報導
十七門監獄被許多人視為洛杉磯地區「最嚇人」的鬼屋之一。（受訪者提供）
十七門監獄被許多人視為洛杉磯地區「最嚇人」的鬼屋之一。（受訪者提供）

一年之中最能光明正大「嚇人」的萬聖節即將到臨，南加不少鬼屋正火爆營業中。其中頗有人氣的鬼屋有環球影城的恐怖之夜（Horror Night）、樂慈百利坊的恐怖農場（Knott's Scary Farm）、十七門監獄（The 17th Door）等，這些鬼屋今年各有什麼特色、體驗又如何，一些華人青年分享他們的感受和觀點。

好萊塢環球影城的恐怖之夜，是每年讓無數民眾翹首以盼的經典萬聖節活動，今年的營業時間為9月7日到10月31日，園區內一共有八間主題鬼屋和一個恐怖電車遊覽。2023年的亮點是以網飛大火電視劇「怪奇物語」（Stranger Things）為主題的鬼屋，和以熱門遊戲兼電視劇「最後生還者」（The Last of Us）為主題的鬼屋，除鬼屋，還有由工作人員精心打扮的鬼怪在園區四處嚇人，以及豐富精采的萬聖節主題現場表演。

華人留學生小林表示，已經是連續第三年打卡恐怖之夜，今年雖然玩得很開心，但覺得鬼屋體驗沒有前兩年那麼可怕。因為今年的鬼屋更注重還原影視劇場景，小林笑言，「如果你喜歡這些影視作品，可能會有更好體驗，但我只是想來玩鬼屋，感受驚嚇。」

位於橙縣普安那公園（Buena Park）的樂慈百利坊恐怖農場，每年都有萬聖節主題活動，開放時間為9月21日到10月31日。和環球影城類似，恐怖農場也有好玩的鬼屋和扮鬼嚇人的工作人員。除此之外，恐怖農場園內還有過山車，而且比環球影城的過山車要更刺激驚險。華人張小姐和男朋友去年就在恐怖農場度過萬聖節，體驗很好，她覺得性價比相較環球影城更高。今年兩人再度前往，覺得非常適合喜歡恐怖驚悚體驗的鬼屋玩家，張小姐指出，工作人員演鬼怪特別賣力，有的還會組隊嚇人；園區內的迷宮也很有意思，不僅布景恐怖，偶爾還會有扮成鬼怪的工作人員跳出來嚇人，但不會傷害到遊客。張小姐說，「迷宮最後我腿都嚇軟，但仍覺得非常值得」。

同樣位於普安那公園的人氣鬼屋還有十七門監獄，其開放時間為9月22日到10月31日，被許多人視為洛杉磯地區「最嚇人」的鬼屋之一。十七門監獄的嚇人之處，在於涉及一些肢體上的刺激，例如玩家會被電、被潑水、被用小球攻擊等，玩家在入場前需要簽署棄權書（Waiver），承諾不能因為受到攻擊而起訴十七門監獄官方。華人留學生小文出於獵奇心態和友人一同前去，令她印象深刻的一個環節是，六位玩家坐在椅子上，選擇按下一個按鈕，其中一位玩家會遭到電擊的「懲罰」。小文指出，雖然確實體驗到從未有過的害怕與驚險感，但被電擊的瞬間還是挺疼痛的，她表示「明年不敢再來了」。

好萊塢環球影城恐怖之夜今年的營業時間為9月7日到10月31日。（受訪者提供）
好萊塢環球影城恐怖之夜今年的營業時間為9月7日到10月31日。（受訪者提供）

環球影城 萬聖節 監獄

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