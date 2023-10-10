1哩彩燈步道 「傑克之夜」奇幻登場 還有美食可嘗

這條近1哩長的步道上到處是風格各異的彩燈裝置，為遊客營造一個神秘的世界。（受訪人提供）

每年的秋天，洛杉磯 的夜晚都被萬聖節 魔法所籠罩，而「傑克之夜」（Nights of the Jack）是其中最受歡迎的萬聖節盛事之一。從9月29日至10月31日，「傑克之夜」在洛杉磯縣卡拉巴薩斯市（Calabasas）舉行，為遊客呈現奇幻的燈光盛宴，適合全家大小一同遊玩。

視頻來源：Ann、Tiktok 記者趙健/後製

「傑克之夜」燈光秀自2017年首次亮相以來，受到南加民眾熱烈追捧。全程近1哩長的步道 裝飾有風格迥異的彩燈，營造出一個詭秘的世界。當遊客抵達入口，便會被數百顆南瓜燈所圍繞，之後的炫目彩燈更是應接不暇。除以往深受歡迎的「恐龍巨獸」、「海底生物」、「熱帶雨林」、「恐怖墓地」、「奇幻迷宮」、「活力運動」和「燈光隧道」等布景外，今年還新增「亡靈節」、 「魔法森林」和「恐怖燈籠合影」等燈光主題。

途中，遊客還可以在美食車、啤酒攤休憩，享受萬聖節氛圍同時，也能品味美食、放鬆心情。此外，今年主辦方還增設自拍區、尋寶遊戲和合照牆等娛樂區，方便訪客互動拍照留念。

10月7日剛剛遊玩回來的華人Ann分享道，「傑克之夜」的燈光秀非常值得一看，不僅有風格獨特的彩燈裝置，活動場地的安排也井然有序，有專門的停車場（停車費10元）、洗手間和明確的地圖指示。對於喜歡熱鬧氛圍的朋友，可以選擇周末遊玩，更具節日氣氛。