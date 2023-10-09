當代樂坊洛城壓軸演出 觀眾驚艷
2023雙十國慶文化訪問團「當代樂坊」10月7日（周六）來到北美巡演的最後一站-洛杉磯聖蓋博大劇院，精彩表演讓觀眾喝彩不斷。
7日演出前，劇場外已吸引眾多僑民在烈日下排隊等待入場。「當代樂坊」曾屢次獲得國際大獎，他們的舞蹈和國樂表演令人印象深刻，包括藍裕超的嗩吶及笛子、賴彥婷的琵琶及古箏、許曉緣的揚琴、李蕎伊的二胡、張嘉晏的大阮，以及黃亞琦、李書儀、林尚萱、戴依伶、鄭登富等人的舞蹈。演出在現代舞蹈和國樂演奏的互相映襯下，十分精彩。
演出以全螢幕投影為背景，伴隨不同時代國樂曲目，包括客家歌曲「戀戀桐花」、原住民歌曲「鼓舞」以及美國民眾耳熟能詳的音樂如「美麗的故鄉」和「光速飛行」。燈光、道具和服裝增強每首曲目的氛圍，團員的舞蹈技巧和表情更添風采。尤其是原住民服飾搭配敲擊樂，揚琴的激情表演等，引來全場觀眾的熱烈掌聲和歡呼。最後，團員們以國慶歌曲「台灣國慶歡歌-福蔭大地」，為這場演出畫下圓滿句點。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，非常高興看到如此多民眾參加112年國慶文化訪問團活動，感謝「當代樂坊」的精彩演出。
洛杉磯籌委會主席李金生表示，非常榮幸擔任洛杉磯總召集人，並與大眾一同慶祝中華民國生日。
聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、聖蓋博市副市長吳程遠以及市議員丁言愉等民選官員也蒞臨，並頒發感謝狀，表揚文化訪問團團長、國策顧問田詒鴻、「當代樂坊」團長李建興、總召李金生和秘書長陳玲華等人。
演出結束後，籌委會代表向表演團員獻花，全場來賓一同歡唱中華民國頌及合影留念，並抽出華航和長榮航空贊助的豪經艙機票幸運得主。
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