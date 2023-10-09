當代樂坊洛城壓軸演出 觀眾驚艷

「當代樂坊」國慶巡演圓滿結束，全體來賓及表演者合影，分享演出的喜悅和感動。（記者張庭瑜╱攝影）

2023雙十國慶文化訪問團「當代樂坊」10月7日（周六）來到北美巡演的最後一站-洛杉磯 聖蓋博大劇院，精彩表演讓觀眾喝彩不斷。

7日演出前，劇場外已吸引眾多僑民在烈日下排隊等待入場。「當代樂坊」曾屢次獲得國際大獎，他們的舞蹈和國樂表演令人印象深刻，包括藍裕超的嗩吶及笛子、賴彥婷的琵琶及古箏、許曉緣的揚琴、李蕎伊的二胡、張嘉晏的大阮，以及黃亞琦、李書儀、林尚萱、戴依伶、鄭登富等人的舞蹈。演出在現代舞蹈和國樂演奏的互相映襯下，十分精彩。

表演中，舞者與國樂演奏的互動極具趣味，完美融合。（記者張庭瑜/攝影） 舞者們身穿傳統服飾，感情豐沛地演繹客家人在桐花季懷念家人的深切思鄉之情。（記者張庭瑜/攝影） 充滿原住民特色的舞蹈，讓現場觀眾拍手叫好，彰顯了其獨特魅力。（記者張庭瑜/攝影） 最後一首曲目表演完時，由國策顧問田詒鴻扮演的土地公驚喜現身。（記者張庭瑜/攝影）

演出以全螢幕投影為背景，伴隨不同時代國樂曲目，包括客家歌曲「戀戀桐花」、原住民 歌曲「鼓舞」以及美國民眾耳熟能詳的音樂如「美麗的故鄉」和「光速飛行」。燈光、道具和服裝增強每首曲目的氛圍，團員的舞蹈技巧和表情更添風采。尤其是原住民服飾搭配敲擊樂，揚琴的激情表演等，引來全場觀眾的熱烈掌聲和歡呼。最後，團員們以國慶歌曲「台灣國慶歡歌-福蔭大地」，為這場演出畫下圓滿句點。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，非常高興看到如此多民眾參加112年國慶文化訪問團活動，感謝「當代樂坊」的精彩演出。

駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀致詞時，強調了多元文化的重要性。（記者張庭瑜/攝影） 活動總召集人李金生表示，他非常高興與大家共同紀念由國父孫中山創立的自由民主中華民國國慶 。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯籌委會主席李金生表示，非常榮幸擔任洛杉磯總召集人，並與大眾一同慶祝中華民國 生日。

聯邦眾議員趙美心（左四） 和加州眾議員方樹強(左三)蒞臨現場致意。（記者張庭瑜/攝影）

聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、聖蓋博市副市長吳程遠以及市議員丁言愉等民選官員也蒞臨，並頒發感謝狀，表揚文化訪問團團長、國策顧問田詒鴻、「當代樂坊」團長李建興、總召李金生和秘書長陳玲華等人。

抽中華航豪華經濟艙的幸運民眾，即使透過口罩也難掩內心興奮之情。（記者張庭瑜/攝影）

演出結束後，籌委會代表向表演團員獻花，全場來賓一同歡唱中華民國頌及合影留念，並抽出華航和長榮航空贊助的豪經艙機票幸運得主。