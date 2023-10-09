迎雙十國慶 洛城華埠遊行、升旗

為迎雙十國慶，羅省中華會館舉辦雙十國慶遊行、升旗儀式等活動。（本報記者/攝影）

為慶祝中華民國 112年國慶，羅省中華會館10月8日在洛杉磯華埠 舉辦系列慶祝活動，包括雙十國慶遊行、升旗儀式和國慶餐會等。不少民眾手持中華民國國旗到現場慶祝，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、美國國會議員趙美心（Judy Chu）等也到場送祝福。

（視頻錄製：本報記者）

10月8日早晨，在洛杉磯華埠中華會館大樓門口，隨處可見「慶祝中華民國雙十國慶」的祝福標語，不少人們聚集在路邊，手裏拿著中華民國和美國國旗，期待遊行的到來。上午11時，遊行隊伍開始出發，大家都精神抖擻，以最佳面貌迎接雙十國慶，來自南加北一女校友會派出的旗隊，英姿颯爽的校友們穿著北一女旗隊制服步履軒昂；南加州台灣大學校友會帶來的舞龍表演，引來一片叫好；來自阿罕布拉市馬凱博高中（Mark Keppel）Aztec Band的少年們帶來整齊劃一的精彩行進表演；中華民國退伍軍人協會南加州分會的遊行者身穿制服高舉旗幟，邁著整齊劃一的步伐，彰顯英姿。給人留下深刻印象的遊行隊伍還有很多，現場觀眾好評不斷。

遊行過後，在中華會館門口，舉辦兩場升旗儀式，先升美國國旗，接著升中華民國國旗，在許多人注視下，旗幟緩緩升起在空中飄揚。

羅省中華會館主席暨慶祝活動總召集人李金生致感謝各界參與雙十慶典。（本報記者/攝影）

羅省中華會館主席暨總召集人李金生指出，112年前美國華僑支援孫中山先生，為苦難同胞爭取民主自由，推翻專制腐敗的滿清政府，建立中華民國，因此慶祝這個特別的日子。他讚賞遊行隊伍的精彩表演，也感謝各位聚集在華埠共同慶祝雙十國慶。

經文處處長紀欽耀感謝各位僑胞對中華民國的支持。（本報記者/攝影）

經文處處長紀欽耀表示，感謝羅省中華會館為中華民國112年國慶組織的活動，也感謝各位僑胞對中華民國的支持。經文處有40多位員工及眷屬來到現場，希望大家繼續支持自由民主價值，支持國父孫中山創建的中華民國。

國會議員趙美心表示，中華會館舉辦的雙十國慶活動意義非凡。（本報記者/攝影）

國會議員趙美心表示，中華會館舉辦的雙十國慶意義非凡，美國和台灣的關係十分重要，希望能通過民間溝通不斷鞏固。同時，趙美心也感謝中華會館長期以來對在美國的亞裔和華裔的幫助，比如在蒙特利公園市槍案發生後，積極進行籌款和其他援助。

加州眾議員方樹強（Mike Fong）指出，祝福大家雙十國慶快樂，也感謝中華會館的組織，遊行表演十分精彩。

泛美中華會館聯誼會執行長張自豪表示，中華民國秉持的三民主義理念，如今已成為普世價值。感謝僑社能支持中華民國傳統，齊聚在這裡慶祝這一偉大日子，表達對中華民國的敬意。

慶祝活動還包括在洛杉磯華埠中山廣場向國父孫中山先生銅像獻花致意，以及晚上間6時在華埠金龍酒家舉行的雙十國慶晚宴。