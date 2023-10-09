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恐曝未成年個資…加州社媒網遊規範法 聯邦法院暫停

編譯胡立宗／綜合報導
聯邦法院暫停加州網路安全適齡設計規範法。（Pexels/Julia M Cameron)
聯邦法院暫停加州網路安全適齡設計規範法。（Pexels/Julia M Cameron)

加州適齡設計規範法」（California Age-Appropriate Design Code Act）2022年通過，成為全美第一個要求社群媒體與遊戲平台，限制18歲以下未成年人近用成人資訊的法規。但該法卻遭到聯邦地院處以暫時禁制令，因為該法保護未成年的利益雖然良善，但蒐集個資的要求卻可能導致網路商不當取得更多未成年人個資。

地區法院法官弗里曼（Beth Freeman）同意科技業團體NetChoice的聲請，對該法暫時禁制，因為該法有違背憲法第一修正案之虞。除了加州，德州、佛州、阿肯色州要求加強管控網路內容的法案都遭聯邦地院推翻，最後可能送交聯邦最高法院裁定。

線上媒體The Verge指出，適齡設計規範法的原意在擴大聯邦「兒童線上隱私保護法」（Children's Online Privacy Protection Act）的適用範圍，但是法官弗里曼強調，雖然該法保護孩童線上活動的原意良善，但是達成目標的方法卻可能導致更多損害，部分規定甚至可能侵害言論自由權。

弗里曼引述法學專家戈德曼（Eric Goldman）的論述，強調該法不只限制兒童的近用權，也會妨礙成人的近用權，因為該法形同要求用戶提供臉部照片與生物特徵，反倒妨害限制網路業者取得過多未成年人資訊的原意。弗里曼指出，該法限制部分內容對未成年人的發布，但其方法反制寒蟬效應，連成年用戶也無法接收同樣內容。

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