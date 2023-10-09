助長者健康變老 學者獻策

舊金山加大老年病學系教授Louise Aronson博士。（記者楊青／攝影）

在許多文化中，老年人被視為智慧的源泉，是年輕人學習的榜樣，但現代社會，愈來愈多年長者感受到被歧視和二等公民的悲涼。多位老年學研究學者表示，每個人都不能避免變老，幫助長者健康而自信的變老，你我都可以助一臂之力。

包括舊金山加大老年病學系教授、2020年普立茲獎決賽入圍《老年：重新定義衰老、轉變醫學、重新想像生活》一書作者Louise Aronson博士、加州 年長者委員會執行主席暨加州老化總體規劃設計師Cheryl Brown、紐約大學朗格健康中心精神病學教授Barry Reisberg博士等，參加當天由少數族裔媒體中心主辦的「讓年長者健康地變老」的主題研討。與會專家表示，研究顯示，包括娛樂、新聞媒體、工作場所，尤其在醫療保健領域，都存在著年齡偏見和歧視，年齡其實很多時候與性別和種族歧視 一樣嚴重，卻少為社會關注。

Aronson博士表示，年長者不但面臨身體健康的衰退，也面臨社會價值認可衰退的挑戰，尤其是三年疫情期間，許多年長者同時面臨年齡、族裔和經濟狀況的挑戰。研究顯示，美國人的平均壽命近年出現下降趨勢，平均壽命減少了2.6年，但大部分白人的壽命變長。

Aronson博士表示，很多人為了延長壽命進行大量投資，研究各種養生之道，其實不光是蔬菜水果和飲食，健康自信的精神狀態，無論對於年長者的生活品質，還是他們的身心健康都助力匪淺。此外，居住地對人的壽命也有影響。她表示，一些人認為女性天生比男性壽命更長，也非正解。

Cheryl Brown表示，加州老人事務委員會來自全州的18位委員，花了好幾年時間完成了加州年長者總體規劃，為州長和立法機構提供參考，主要目標就是提高年長者的生活品質和生活信心，同時增加年長者繼續服務社會和同齡人的工作機會。

與會專家當天還討論阿茲海默症 的7個階段。 令人驚訝的是，患有這種疾病的人，可以在前4個甚至5個階段繼續有意義地工作。