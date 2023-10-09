我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

迷幻劑合法化 風險大於收益

洛城新語
洛城新語
洛城新語

隨著迷幻劑合法化僅一步之遙，提倡這一政策的SB58法案走進大眾視野。這個主要以鼓吹迷幻劑治療功效的法案，相較其給病人帶來的益處，其實對社會的危害更加深遠。

SB58法案由代表舊金山的民主黨州參議員威善高（Scott Wiener）提出。該法案允許21歲以上個人擁有和使用以「迷幻蘑菇」為主的部分毒品。目前加州參眾兩院均已微弱優勢通過了該法案，若加州州長紐森簽字同意，就會生效。威善高提出該法案的主要論點有二，一是有頂尖大學的研究證明某些迷幻蘑菇可以帶來顯著的好處，二是包括退伍軍人在內有心理疾病的民眾使用迷幻劑可以緩解症狀。

然而威善高的這兩論點有明顯說不過去的地方。迷幻劑可能確實對治療心理創傷、抑鬱症等有效果，但是否應該就此合法化個人的使用？嗎啡對緩解疼痛也有效用，按照威善高的邏輯，是否應該將嗎啡合法化？答案顯然是否定的。目前嗎啡僅被允許在醫療領域使用，因為嗎啡若開放給個人合法使用，將帶來巨大危害。美國鴉片類藥物僅侷限在醫生的處方藥中，即使是這樣，仍導致美國有無數人藥物成癮，因過量服用藥物死去。如果想實現迷幻劑藥用，不妨先投入資金對其深入研究，再通過FDA認證，作為處方藥造福人類。

其次，威善高利用退伍軍人助其「推銷」SB58，其實是置他們的健康不顧。個人使用致幻劑頂多可以說是放鬆自我，沒有醫學認證的科學劑量和療程，根本算不上治療。治療創傷和應激障礙有很多療法和藥物，而為美國做出巨大貢獻的退伍軍人，理應得到更好的療法。

反對迷幻劑合法的理由，簡而言之，就是風險超過收益。若個人允許使用少量迷幻劑，會造成更多社會不安定因素。近日河濱縣就發生了一起震驚社區的案件，一位母親因要求嗑藥的一男一女離她孩子的臥室遠一點，竟被其中嗑藥的女子用刀刺死。這位母親年僅28歲，這場悲劇也使三個孩子永遠失去了母親。可以合理推斷，當時正在嗑藥的兇手多少受到藥物的影響，才下如此狠手。

在藥物氾濫的加州，民眾最直觀的感受就是安全感的下降。走在大街上，看到零零散散的遊民蜷縮在街邊，帶著孩子在公園裡，時不時飄來的大麻味，都使居民的幸福感直線下降。加州如今因藥物氾濫，導致的遊民問題，治安問題已經很嚴重。加州縣警協會會長的布德羅曾表示，如今在加州監獄中關押的犯人，有63%都有藥物成癮問題。而加州警察每天應對最多的案件，就是藥物成癮。如今的加州，實在承受不了更多毒品的合法化。

加州 遊民 毒品

上一則

迷幻劑除罪化SB58法案 州長紐森否決

下一則

SCAG：加南就業增加 經濟展現彈性 工資上漲成旅遊業復甦挑戰

延伸閱讀

歐盟將立法鉗制中俄遊說團體 專家對有效性存疑

歐盟將立法鉗制中俄遊說團體 專家對有效性存疑
美國現象／華人司機 常遇歧視困擾

美國現象／華人司機 常遇歧視困擾
詐騙ing／假IG官方通知中100萬 資深社媒玩家也心動

詐騙ing／假IG官方通知中100萬 資深社媒玩家也心動
灣區油價 漲破每加侖7元

灣區油價 漲破每加侖7元
蒙市雙十升旗禮 介壽號飛越致敬

蒙市雙十升旗禮 介壽號飛越致敬
反種姓歧視法 紐森意外否決

反種姓歧視法 紐森意外否決

熱門新聞

車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15
世界首個3D列印社區。（記者啟鉻／攝影 ）

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

2023-10-01 16:20
劉女士報警後，蒙市警局給她的報案收據。（劉女士提供）

華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

2023-10-02 19:30

超人氣

更多 >
FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶
參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體
以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」
詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪
哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生