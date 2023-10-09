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迷幻劑除罪化SB58法案 州長紐森否決

記者丁曙／洛杉磯報導
平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）慶祝州長否決SB58提案。（受訪者提供）
平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）慶祝州長否決SB58提案。（受訪者提供）

加州毒品聯盟 (CCAD)、加州緝毒官員協會 (CNOA)和平等公義協會 (OJE)10 月 7 日下午宣布，企圖使迷幻劑（psychedelics）合法化的SB58法案已被紐森州長否決；SB58是本立法年度的一項災難性法案，若簽署成為法律使加州人陷入困境風險，現在每個加州人都可以長長地鬆了一口氣。

加州反毒聯盟 (CCAD) 副主席兼正義與平等組織 (OJE)主席李少敏（Frank Lee）7日致電本報表示：「非常感謝合作合作夥伴、盟友和支持者，以及支持的華文媒體朋友。這是一個加州的好消息！ 讓我們繼續共同努力，監督和製止任何惡意行為，以及影響公共安全的法案。毒品導致更多的犯罪、無家可歸和事故，我們阻止非法毒品合法化法案的努力不可或缺。」

他說，「我們感謝所有在這場至關重要的反毒品鬥爭中做出貢獻的人。因為面對SB58，我們在保護公民方面沒有強有力的護欄。」他表示，感謝州長的理解並且否決了法案。我們長期以來一直致力於保護加州人免受毒品侵害，我們將繼續盡一切努力捍衛這條底線。」他呼籲民眾繼續保持警惕，竭盡全力去爭取公共安全，尤其是加州已經受到毒品和犯罪的嚴重困擾多年。李少敏強調，這對加州人來說是一次重要的勝利。

由加州民主黨參議員威善高（Scott Wiener）提出的SB 58提案，於2023年9月6日在州議會獲通過後呈交州長紐森簽署。該法案主張將迷幻藥合法化，允許21歲及以上人士擁有及使用迷幻藥。但反毒聯盟等團體立即敦促加州民眾致電紐森，要求其否決SB 58提案，以及透過中文媒體在華人社區廣為宣傳和動員。

加州 毒品 紐森

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