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SCAG：加南就業增加 經濟展現彈性 工資上漲成旅遊業復甦挑戰

記者楊青/洛杉磯報導
好萊塢編劇罷工落幕，但演員和酒店業勞資糾紛相關的罷工仍在持續當中。（李若提供）
好萊塢編劇罷工落幕，但演員和酒店業勞資糾紛相關的罷工仍在持續當中。（李若提供）

加州政府協會（SCAG）2023年第三季度經濟圓桌會議評估指出，儘管通貨膨脹持續，物價居高不下，但南加州勞動市場整體上依然強勁，經濟繼續展現彈性；旅遊業尚未恢復到疫情前水平，但主要國際機場國際客運量年内上升四成以上；但經濟專家同時指出，酒店員工工資上漲的提案對洛杉磯縣酒店業的復甦將構成挑戰。

SCAG每季一次舉辦經濟圓桌會議，深入探討區域經濟現況，對就業、物流業和勞動力市場狀況做出評估。洛杉磯縣經濟發展公司、帝王縣發展管理集團、橙縣商業委員會、河濱縣和聖伯納汀諾縣商業委員會，范杜拉縣經濟預測公司以及南加大和河濱加大等高校的專家和學者參加本次研討。

與會專家研討評估表示，儘管經濟形勢並非樂觀，但南加州目前的整體經濟依然展現彈性，2023年可望避免陷入衰退；地區勞動市場依然強勁，失業率在季節調整後徘徊在5.1%左右；儘管西海岸港口與國際碼頭和倉庫聯盟（ILWU）碼頭工人的勞工協議已獲得批准，編劇罷工也已得到解決，但演員和酒店業持續的勞資糾紛對地區經濟構成風險。

專家們指出，南加州地區旅遊業尚未恢復到疫情前水平，但洛杉磯國際機場今年前七個月的國際客運量較去年成長42%，其他機場的客運量也出現上漲。

勞動市場方面，華人和亞裔聚居的聖蓋博谷地區失業率為5.4%，其中橙縣最低，為3.9%。旅遊業方面，新冠相關的旅行限制導致國際旅行和商務及國際會議減少，聖蓋博谷地區旅館住宿業的就業率比2020 年2月大流行前的高點低11%，洛縣旅遊就業率比大流行前高點低14%，而河濱、內陸帝國縣和聖伯納汀諾低17%。

儘管旅遊業的多項數據均顯示比疫情前有兩位數的下降，但專家對南加州旅遊業前景仍然保持樂觀，比如洛杉磯機場今年前七個月國際客運量比去年同期增長42%，可能反映了中國今年初取消嚴格的新冠疫情限制後旅遊業的激增，但這種勢頭可否持續，專家持觀望態度。與會專家認為，南加州在國際旅遊業方面相對於本州和全國而言處於比較有利地位，但酒店員工工資上漲的提案對洛杉磯縣酒店業的復甦將構成了挑戰。

南加大 加州 洛杉磯國際機場

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