SCAG：加南就業增加 經濟展現彈性 工資上漲成旅遊業復甦挑戰

好萊塢編劇罷工落幕，但演員和酒店業勞資糾紛相關的罷工仍在持續當中。（李若提供）

南加州 政府協會（SCAG）2023年第三季度經濟圓桌會議評估指出，儘管通貨膨脹持續，物價居高不下，但南加州勞動市場整體上依然強勁，經濟繼續展現彈性；旅遊業尚未恢復到疫情前水平，但主要國際機場國際客運量年内上升四成以上；但經濟專家同時指出，酒店員工工資上漲的提案對洛杉磯縣酒店業的復甦將構成挑戰。

SCAG每季一次舉辦經濟圓桌會議，深入探討區域經濟現況，對就業、物流業和勞動力市場狀況做出評估。洛杉磯縣經濟發展公司、帝王縣發展管理集團、橙縣商業委員會、河濱縣和聖伯納汀諾縣商業委員會，范杜拉縣經濟預測公司以及南加大 和河濱加大等高校的專家和學者參加本次研討。

與會專家研討評估表示，儘管經濟形勢並非樂觀，但南加州目前的整體經濟依然展現彈性，2023年可望避免陷入衰退；地區勞動市場依然強勁，失業率在季節調整後徘徊在5.1%左右；儘管西海岸港口與國際碼頭和倉庫聯盟（ILWU）碼頭工人的勞工協議已獲得批准，編劇罷工也已得到解決，但演員和酒店業持續的勞資糾紛對地區經濟構成風險。

專家們指出，南加州地區旅遊業尚未恢復到疫情前水平，但洛杉磯國際機場 今年前七個月的國際客運量較去年成長42%，其他機場的客運量也出現上漲。

勞動市場方面，華人和亞裔聚居的聖蓋博谷地區失業率為5.4%，其中橙縣最低，為3.9%。旅遊業方面，新冠相關的旅行限制導致國際旅行和商務及國際會議減少，聖蓋博谷地區旅館住宿業的就業率比2020 年2月大流行前的高點低11%，洛縣旅遊就業率比大流行前高點低14%，而河濱、內陸帝國縣和聖伯納汀諾低17%。

儘管旅遊業的多項數據均顯示比疫情前有兩位數的下降，但專家對南加州旅遊業前景仍然保持樂觀，比如洛杉磯機場今年前七個月國際客運量比去年同期增長42%，可能反映了中國今年初取消嚴格的新冠疫情限制後旅遊業的激增，但這種勢頭可否持續，專家持觀望態度。與會專家認為，南加州在國際旅遊業方面相對於本州和全國而言處於比較有利地位，但酒店員工工資上漲的提案對洛杉磯縣酒店業的復甦將構成了挑戰。